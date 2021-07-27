Захід припускається 3 помилок у стосунках з Росією, – Волкер пояснив, чому Путін виграє
Джерело:СЕРА
Американський дипломат і колишній спецпосланець США з питань України Курт Волкер пояснив, чому Володимир Путін постійно виграє. Він назвав основні помилки, які допускає Захід.
Бажання уникнути конфронтацію
На думку Волкера, найочевиднішою помилкою є прагнення деескалації, а не протистояння агресії. Зокрема це стосується і конфлікту на Донбасі. Так навесні 2021 року Володимир Путін зосередив значні сили на кордоні з Україною, чим викликав тривогу у західних лідерів.
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Як вважає політик, очільник Кремля може піти на ще серйозніші кроки, аби Захід за звичкою почав закликати його до деескалації. Тоді він зробить мінімальні поступки і буде просувати важливіші для себе питання, граючи на прагненні західних лідерів до миру.
Захід припускається трьох помилок у стосунках з Росією,
– заявив Волкер.
Не розв'язування проблем
Ще однією помилкою Заходу є "розкладання по поличках всіх проблем, а не зв'язування їх". Так Путін удає ніби він готовий співпрацювати із західними лідерами у розв'язанні кліматичних проблем, які для нього самого не мають жодного значення, але викликають серйозні занепокоєння на Заході, як зауважив Волкер.
Завдяки цьому очільнику Кремля вдається просувати власний порядок денний у важливих для себе питаннях. Він показує, нібито готовий до співпраці і стимулює західних лідерів не йти на ескалацію з Росією.
Ще одна помилка Білого дому
Ще одна важлива помилка, на думку Волкера, Білого дому – це уявлення нібито американська ліберальна демократична модель настільки приваблива, що більшість народів світу до неї прагнуть. Натомість варто пам'ятати, що в світі панує конкуренція ідей і бачень того, як керувати державами, які правила політичної гри встановлювати тощо.
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За словами колишнього спецпосланця США з питань України, Китай, Іран, Росія розвивають власні ідеологічні концепції і намагаються залучити до своїх лав якомога більше послідовників. Відтак Волкер радить американській політичній еліті вступати в конкуренту боротьбу і активніше боротися за уми людей.