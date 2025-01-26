Яким був захід сонця у Львові сьогодні: місцеві показали видовищні фото
- 26 січня 2025 року львів'яни спостерігали неймовірний захід сонця з відтінками помаранчевого, рожевого та пурпурового кольорів.
- Метеорологи пояснюють, що взимку червоне небо виглядає яскравішим через чистішу атмосферу, кристали льоду та фізичні властивості світла.
26 січня 2025 року львів'яни стали свідками неймовірного заходу сонця. Вечірнє небо залилося відтінками помаранчевого, рожевого та пурпурового кольорів.
Місцеві активно діляться, як же виглядав сьогоднішній захід сонця, повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.
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Небо у Львові вбралося у помаранчевий
Так, соцмережі заполонили фото сьогоднішнього заходу небесного світила у Львові.
Захід сонця у Львові сьогодні / фото з соцмереж
Ховаючись за горизонтом сонце пустило останні яскраво-помаранчеві промені, створивши справжній візуальний спектакль.
Як зазначали раніше в Укргідрометцентрі, взимку червоне небо виглядає яскравішим через поєднання чистішої атмосфери, кристалів льоду та фізичних властивостей світла.
Тобто взимку повітря зазвичай холодніше і чистіше через менший вміст вологи – пил і водяна пара менше впливають на розсіювання.
На морозі в атмосфері можуть утворюватися мікроскопічні кристали льоду. Вони заломлюють та розсіюють сонячне світло, що також посилює червоні та помаранчеві тони,
– додають метеорологи.
Водночас холодне повітря має вищу щільність, що створює додаткові умови для підсилення червоних кольорів у призахідному небі.