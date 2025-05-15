Захід України під атакою "Шахедів": вибухи чують в Івано-Франківській області

Івано-Франківська область зазнала атаки ударних дронів-камікадзе ворога уночі 15 травня. Повітряні сили інформували про рух "Шахедів".

А Суспільне повідомило про звуки вибухів у регіоні. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі Росія запустила "Шахеди": тривога дійшла до Заходу

В Івано-Франківську вночі 15 травня працює ППО: що сталося

Повітряну тривогу в Івано-Франківській області оголосили о 04:41. З повідомлень Повітряних сил відомо, що до регіону прямували групи "Шахедів".

Цієї ночі, 15 травня, російська армія атакувала Україну з повітря, і багато дронів прямували саме на Захід. На момент публікації повітряна тривога була по всіх західних областях, крім Закарпаття.

Водночас міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків коротко написав у соціальних мережах про роботу ППО: "Працює ППО! Будьмо уважні!"

Не фотографуйте та не знімайте нічого на відео! Не допомагайте ворогу!

– закликав мер.

А місцеві спільноти почали писати про звуки вибухів в області. Це було кілька разів із перервами у приблизно десять хвилин – о 05:20, 05:32, 05:47. Влада та Повітряні сили писали про небезпеку, яка тривала.

Цієї ж ночі ворог змусив попрацювати ППО і в Київській області. Київська ОВА повідомляла про це у соцмережах. Про якісь наслідки атаки наразі не повідомляли.

Попередні атаки ворога на Івано-Франківськ:

Зауважимо, що 7 березня ворог запускав крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря, і тоді вони досягли Івано-Франківської області. Атака на сам Івано-Франківськ минулася без руйнувань.

А от уночі 27 січня російські війська масовано атакували Івано-Франківську область безпілотниками. Цей удар був масштабним, але влада тоді інформувала, що завдяки вдалій роботі Протиповітряної оборони пошкоджень критичної інфраструктури вдалося уникнути.

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