Захід України під загрозою ударів, бо Путін хоче розмістити балістику в Білорусі, – Зеленський

Росія може посилити атаки на західні області України. Зокрема використовуючи територію Білорусі для розміщення ретрансляторів дронів і потенційно інших видів озброєння.

Про це він повідомив під відповіді на запитання журналіста 24 Каналу.

Росія може посилити атаки на захід України

Зеленський наголосив, що загроза ударів по західній частині України існує, а Росія, на його думку, може готуватися до збільшення атак. Одним із можливих напрямків використання території Білорусі є розміщення ретрансляторів для керування безпілотниками.

Нам відомо, що вони розміщують ретранслятори на території Білорусі, щоби користуватись цим коридором для дронів і посилювати відповідні атаки. Але цього їм замало. Їм потрібна підтримка Лукашенка для того, щоб на території Білорусі були розташовані інші види [озброєння], і балістики в тому числі. І, безумовно, розташування балістики на території Білорусі – це загроза буде передусім західній частині нашої держави,

– сказав президент.

Розміщення такого озброєння означало б подальше втягування Білорусі у війну проти України. За словами Зеленського, це становило б небезпеку і для самої Білорусі.

Україна посилює протиповітряну оборону з урахуванням інтенсивності російських атак. Там, де ударів більше, планують зосереджувати більше засобів захисту.

Що стосується посилення, у нас воно йде з точки зору: де більше ударів, там більше ППО. І, безумовно, для нас дуже важливо збільшувати ППО на всій території нашої держави. Виробництво турелей ми будемо збільшувати і розподіляти – ну, мають наші військові [розподіляти]. Де більше загрози, там буде більше захисту,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Росія розбудовує в Білорусі мережу захищеного військового зв’язку, орієнтовану на потреби російської армії поблизу кордонів України та НАТО.

Основою є радіорелейні лінії та спрямовані антени, які встановлюють на вежах мобільного оператора МТС. Магістралі прокладають зі сходу на захід – від російського кордону до Польщі, країн Балтії та України, зокрема вздовж траси М-10 між Гомелем і Брестом.

Єдиний командний центр системи розташований на території Росії, що може свідчити про її орієнтацію на потреби російських військових.

Раніше, у другій половині 2025 року, Росія також розгорнула в Білорусі мережу ретрансляторів для управління ударними безпілотниками, які атакують північні області України. Така інфраструктура може посилювати загрози для Київської, Житомирської, Рівненської та Волинської областей.