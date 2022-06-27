Захід вже вирішив, що робити з Путіним, – Піонтковський
За увесь час повномасштабної війни Росії проти України практично увесь світ зрозумів справжнє обличчя Росії та кремлівського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, Захід вже остаточно вирішив його долю.
Про це сказав російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. Свою думку він висловив під час ексклюзивного стріму на ютубі 24 каналу.
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За його словами, кожен такий злочин, який сьогодні, 27 червня, Росія вчинила по Кременчуку, воно підійматиме увесь світ до того, щоб над Україною закрили небо.
Крім цього, зараз, як зауважив Піонтковський, існує головна тенденція у Заходу: остаточна, безповоротна стратегічна поразка Путіна.
Все, Захід уже вирішив, що з ним робити,
– сказав публіцист.
І пояснив – вони вирішили його більше не боятися. І до цієї думки дійшли у всьому світі, оскільки побачили його здібність приносити горе, страждання, біди та смерть українському народові.
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Росіяни вдарили по ТЦ у Кременчуку
- Збройні сили Росії завдали ракетного удару по ТРЦ у Кременчуку, коли там було близько тисячі людей. Президент Володимир Зеленський першим офіційно опублікував відео наслідків. Український лідер заявив, що кількість жертв неможливо навіть уявити.
- Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що у ТРЦ влучили ракетами Х-22. Їх запустили з території Курської області.
- Спершу повідомляли, що унаслідок цинічного обстрілу з боку військ Росії, на жаль, загинуло щонайменше 10 людей. Однак станом на 21:56 стало відомо мінімум про 13 загиблих.
- За даними ДСНС, станом на 20:50 медична допомога знадобилася 59 постраждалим. Госпіталізували 25 людей.
- Унаслідок російського удару виникла пожежа на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучили 115 рятувальників та 20 одиниць техніки.
- Росіяни вже почали брехати про трагедію. Зокрема, вигадують, що удару завдали по території місцевого нафтопереробного заводу. Тим часом торговий центр, по якому вдарили російські загарбники, розташований на відстані понад 12 кілометрів від НПЗ. Ба більше, завод – давно не працює. Його ще у квітні 2022 року зруйнували російські загарбники.
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