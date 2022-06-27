Захід вже вирішив, що робити з Путіним, – Піонтковський

За увесь час повномасштабної війни Росії проти України практично увесь світ зрозумів справжнє обличчя Росії та кремлівського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, Захід вже остаточно вирішив його долю.

Про це сказав російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. Свою думку він висловив під час ексклюзивного стріму на ютубі 24 каналу.

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За його словами, кожен такий злочин, який сьогодні, 27 червня, Росія вчинила по Кременчуку, воно підійматиме увесь світ до того, щоб над Україною закрили небо.

Крім цього, зараз, як зауважив Піонтковський, існує головна тенденція у Заходу: остаточна, безповоротна стратегічна поразка Путіна.

Все, Захід уже вирішив, що з ним робити,

– сказав публіцист.

І пояснив – вони вирішили його більше не боятися. І до цієї думки дійшли у всьому світі, оскільки побачили його здібність приносити горе, страждання, біди та смерть українському народові.

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