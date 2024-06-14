Це призведе до остаточної ізоляції Росії: у Зеленського назвали головну умову

Через повномасштабне вторгнення Росія почала поступово віддалятися від цивілізованого світу у всіх сенсах. Неготовність Росії завершити війну ще більше впливатиме на її присутність, а точніше відсутність у глобальних політичних та економічних процесах.

Країну Заходу ухвалюють рішення, які свідчать про те, що Росія відповідатиме за свою агресію в Україні. Зокрема, мовиться про рішення країн "Великої сімки" щодо надання Україні нового кредиту коштом заморожених російських активів. Детальніше про цей процес 24 Каналу розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

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Захід ухвалює поступові рішення

Країни "Великої сімки" домовилися надати Україні кредит на 50 мільярдів доларів. Важливою деталлю є те, що ці кошти братимуть із заморожених російських активів. Допомогу нашій державі нададуть до кінця 2024 року.

Це рішення вже свідчить про великий крок уперед в питанні передачі Україні заморожених активів Росії. Принаймні у такому вигляді.

Така ж історія була з постачанням зброї. Спочатку "Джавеліни", потім "Хаймарси" і так далі. Так само і з дозволами щодо ударів по території Криму та Росії: спочатку це було категоричне ні, а потім був дозвіл. Ці всі рішення є повільними, але об'єктивними. Аналогічно із замороженими активами,

– зауважив Михайло Подоляк.

Загальна сума заморожених російських активів на Заході становить понад 300 мільярдів доларів. Дві третини цих активів зберігаються в ЄС. Хоч фактично їхня кількість може бути більшою, адже у європейські та не лише країни заможні росіяни вивезли справді чимало коштів. Ймовірно, розуміли, що їхня власна держава є безперспективною.

"Першим кроком стала пропозиція використовувати доходи від заморожених активів – це 3 – 7 мільярдів євро щорічно. Сьогодні зробити наступний крок – Україні вирішили надати більше коштів. Тому що, якщо Україні на рік дадуть 50 мільярдів доларів, то, безумовно, це можна буде компенсувати коштом російських активів. Це символічно, бо Росії показують, що ці кошти їй не повернуть", – наголосив Подоляк.

Ймовірно, буде і наступний крок від наших партнерів, який полягатиме у передачі всіх російських активів на користь Україні. Росія витрачає на війну близько 120 – 150 мільярдів на рік. Тож, якщо нашій державі передадуть усі 300 мільярдів доларів, в України з'явиться паритетна сума грошей. Не лише для війни безпосередньо, а й для відновлення інфраструктури.

Росія не отримає свої кошти

Михайло Подоляк зауважив, що передача Україні фінансової допомоги коштом російських активів є політичним рішенням, яке фіксує, що:

Росія вже не отримає цих активів;

заморожені активи Росії мають компенсувати все, що Росія руйнує;

єдиним набувачем цих активів має бути Україна у тому чи іншому форматі.

Це гарні політичні рішення, які сигнально впливають не лише на Україну, Росію чи ЄС, але й на країни Глобального Півдня та нейтральні країни. Вони говорять, що Росія поступово, на жаль, не так швидко, як хотілося б, виводиться з глобального бізнесового процесу. Це призведе до остаточної ізоляції Росії,

– підсумував Подоляк.

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