Західна бронетехніка сприятиме третій блискучій операції ЗСУ, – військовий експерт

ЗСУ під час війни з Росією здійснили 2 блискучі операції. Західна бронетехніка сприятиме третій такій операції нашої армії.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник. ЗСУ просуваються на Кремінському напрямку й зупиняють ворога поблизу Білогорівки.

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Блискучі операції ЗСУ

Черник розповів, що захопити всю Донецьку область – неймовірне важке для росіян завдання. Однак логічно, що вони будуть тиснути. Вони зазнали 2 катастрофічних поразок у великих битвах. Це велика харківська операція, а також дуже унікальна й серйозна херсонська операція.

Вони мусять показувати хоч якісь результати. Насправді так не буває, що коли відбуваються такі важкі бойові дії, як-от в Україні, що тільки одна сторона має якийсь нескінченний успіх. Нагадаю, що у Другій світовій війні стало зрозуміло, що нацисти вже програють після Сталінградської битви, але війна тривала ще довгі 2,5 роки,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що на зламі 1944 – 1945 років німці організували доволі успішну наступальну Арденнську контроперацію. Ось і росіяни намагаються показати хоч якусь динаміку успіху. Однак з 1 серпня по нині просунутись на Бахмутському напрямку всього на 15 кілометрів – це більше, ніж скромні показники для Росії.

Черник про те, що Західна бронетехніка сприятиме 3 блискучій операції ЗСУ: дивіться відео

Чекаємо ще однієї блискучої операції ЗСУ

За словами військового експерта, ЗСУ зуміють утримати оборону й рано чи пізно складеться 3 блискуча контрнаступальна операція українців. Ба більше оптимізм будується на тому, що є величезний бронепакет від армії США.

"Маю на увазі БМП "M2 Bradley", а також уже оголошено нашими польськими і британськими партнерами про надходження до України дійсно серйозної бронетехніки, котра однозначно покращить оперативну ситуацію", – зауважив Черник.

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