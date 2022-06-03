Західна зброя робить українців щасливими, страждання лише від Росії, – Подоляк

Захід продовжує потужно підтримувати Україну, зокрема зброєю. Усе, що здатне вигнати російських окупантів з території нашої держави, робить українців лише щасливішими.

Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Так він відповів на дивні заяви про те, що західна зброя принесе Україні нові страждання.

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Західна зброя приносить українцям лише радість

Подоляк зауважив, що деякі "дивні суб'єкти" в Кремлі кажуть про те, що постачання західної зброї принесе Україні лише нові страждання.

Так от, читайте по складах: страждання українського народу приносить російська армія катів і мародерів. Західна зброя робить українців щасливими. Як і все, що допомагає вигнати росіян із нашої землі,

– наголосив радник голови ОП.

Нещодавно Подоляк заявив, що наша держава обов'язково отримає все, що потребує для боротьби із загарбниками. Це може трапитися не так швидко, як хотілося б. Однак головне, що у політично-військових елітах Заходу є антиросійський та проукраїнський консенсус.

Радник голови ОП додав, що інформацію про надання зброї, а потім про нібито відмову від постачання, поширюють люди, які хочуть хайпувати та генерувати новини на основі того, що "десь щось прочитали".

Також її поширюють російські спецслужби, які хочуть дискредитувати НАТО, як постачальника зброї для ЗСУ. Вони прагнуть створити інформаційний хаос та частково повпливати на західні країни, щоб у них було менше бажання допомагати Києву.

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Світ допомагає Україні зброєю: коротко

Велика Британія планує надати Україні ракетні системи М270. Вони здатні влучати у цілі на відстані 80 кілометрів. Рішення щодо постачання цих ракетних систем скоординували зі Сполученими Штатами.

Водночас у Литві всього за 3 дні зібрали майже 6 мільйонів євро на Bayraktar для ЗСУ. Країна вже підписала угоду щодо його купівлі з Туреччиною.

Окрім цього, військовий експерт Олег Жданов запевнив, що HIMARS, які США скерують Україні, можуть ліквідувати той виступ, який зараз фіксують у зоні Сєвєродонецька, та значно вплинути на хід бойових дій по всій лінії фронту.

Буде цікаво – дивіться відеоблог Олексія Печія щодо надання Україні зброї: