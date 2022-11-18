Німецькі Gepard в Україні таки будуть з набоями: що придумав Берлін
Джерело:фейсбук Антона Павлушка
Німецький концерн Rheinmetall купує іспанського виробника набоїв Expal Systems за 1,2 мільярди євро.
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З обертами у 400 мільйонів євро цей виробник є одним з найбільших в Європі, з можливістю розширити виробництво до 700 мільйонів євро.
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Іспанці виробляють набої для артилерії та протиповітряних систем з обсягом виробництва у 300 тисяч набоїв / снарядів на рік. Зараз сам Rheinmetall може виробляти лише біля 80 тисяч набоїв на рік.
Проблема виробництва нових набоїв гостро постала в останні тижні, коли нейтральна Швейцарія відмовилась постачати набої для німецьких Gepard-ів переданих Україні.
Привіт нейтральній ШвейцаріїНа Gepard стоїть 35-міліметрова зенітна гармата Oerlikon від швейцарського виробника Oerlikon-Bührle, який належить концерну Rheinmetall. І виходить так, що німці не можуть забезпечити набоями власну зброю.
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Звичайно, що купили цілий завод не тільки через Україну з "Гепардами", а більше через те, що після війни буде великий попит на поновлення запасів артилерійських набоїв різних калібрів.
Таким чином німці розширяють наявні виробничі потужності й передають привіт нейтральній Швейцарії.
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