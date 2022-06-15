Західні чиновники обговорюють 3 ймовірні сценарії розвитку війни в Україні, – CNN

На думку представників Заходу у війни, яку почала Росія в Україні, можуть бути три варіанти розвитку. Проте найменш ймовірним вважають той, що Москва змінить свої цілі та припинить бойові дії.

Такі припущення зробили посадовці у країнах Заходу, а також військові аналітики та експерти. Найбільше побоювання у західних представників викликає занепокоєння, що Путіну таки вдасться закріпитись на українській території.

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Три сценарії розвитку війни від Заходу

Перший: Росія поступово захоплюватиме українські території. Мовиться про Луганщину та Донеччину.

Росія поступово захоплюватиме українські території. Мовиться про Луганщину та Донеччину. Другий: жодна зі сторін не зможе просуватись і війна перейде в позиційну фазу, яка може тривати місяцями або навіть роками. Це матиме важкі наслідки у вигляді втрат, як для Росії, так і України, а також створить проблеми для світової економіки.

жодна зі сторін не зможе просуватись і війна перейде в позиційну фазу, яка може тривати місяцями або навіть роками. Це матиме важкі наслідки у вигляді втрат, як для Росії, так і України, а також створить проблеми для світової економіки. Третій: Росія змінить свої цілі, заявить, що досягла мети та підготує ґрунт для завершення бойових дій. Проте саме цей варіант є найменш ймовірним.

Якщо ж Володимиру Путіну вдасться закріпитись на окупованих територіях, то він може на цьому не зупинитись і просуватись вглиб України.

У Росії – перевага у силі

Експерти вважають, що в Росії на Донбасі є кількісна перевага в силі. Проте після важких боїв в обох сторін виникають проблеми з особовим складом. Без повної мобілізації росіянам буде важко досягти намічених цілей, проте наразі проти цього виступає Путін, позиції якого через це можуть похитнутись в Росії.

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Війна зараз – у критичній стадії

Саме зараз війна перебуває в критичній стадії, яка може визначити довгостроковий результат протистояння. Або росіяни візьмуть Краматорськ та Слов'янськ, або українці їх зупинять – значення цього дуже важливе.

Є обмеження і щодо кількості радянських боєприпасів та зброї, які у світі і які можна передати Україні. Раніше США закликали інші держави передавати Києву свої запаси.

Війна Росії в Україні: останні прогнози експертів, військових та ЗМІ

ЗМІ припускають, що Путін може оголосити мобілізацію в Росії – це необхідно для досягнення цілей так званої "спецоперації". Проте самому російському президенту ця ідея не дуже до вподоби.

У Пентагоні кажуть, що мають намір продовжувати військову допомогу України і надання систем HIMARS – це лише початок.

Невдовзі відбудеться зустріч міністрів оборони країн НАТО, так званий "Рамштайн-3". Для України, повідомили аналітики, важливо отримати протикорабельні ракетні системи та артилерію.

Також Київ хоче отримати можливість купувати зброю на європейському ринку.

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Експерти наразі не бачать ознак того, що плани Путіна щодо України змінились. Стратегічна мета голови Кремля та сама – отримати політичний контроль над великою частиною України або навіть цілою.