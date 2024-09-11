Захід закликає Україну задуматися про план "Б" у війні з Росією, – WSJ

США та європейські країни закликають Україну розробити надійний план своїх досягнень на 2025 рік у війні. За словами політиків, Україна нібито повинна бути "більш реалістичною" у своїх цілях.

Захід досі підтримує довгострокову мету України повернути контроль над своєю територією. Про це повідомляють аналітики The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед західних та американських чиновників.

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Україна потребує плану "Б"

Водночас автори матеріалу зазначають, що громадська підтримка у деяких ключових прихильників України слабшає, а Росія має певні успіхи на фронті.

Через це європейські дипломати вважають, що Україна має бути більш прагматичною у своїх цілях і стратегії на час війни.

Це могло б допомогти західним чиновникам відстоювати перед виборцями необхідність постачати зброю та допомогу країні,

– йдеться в матеріалі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі 11 вересня прибули з візитом до Києва. Також кілька інших американських і європейських високопосадовців відвідали України протягом останніх двох тижнів.

Зазначається, що переговори вказують на постійне джерело напруженості у відносинах між Києвом і Заходом – йдеться про узгодження бажання витіснити російські війська з України з військовою реальністю на місцях.

Високопоставлені європейські посадовці також кажуть, що Україні повідомили, що її повна перемога вимагатиме від Заходу підтримки в сотні мільярдів доларів, чого реально не можуть зробити ні Вашингтон, ні Європа.

Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що американський президент Джо Байден "не виключає", що ЗСУ дозволять запускати ракети вглиб російської території.