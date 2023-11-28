Захищений не лише Київ, – Ігнат запевнив, що західні системи ППО стоять у багатьох регіонах

У мережі під час чергових атак російських загарбників можна почути про те, що захищений від дронів і ракет лише Київ. З цим твердженням не погоджується Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що Україна має західні системи ППО у багатьох регіонах України. Він також закликав не говорити, що лише Київ посилює свою протиповітряну оборону.

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Західні системи стоять також в інших регіонах

Не треба говорити лише, що Київ один посилюється, це неправда. Так, Київ добре захищений, бо він найбільше атакується, і був атакований найбільше в минулий опалювальний сезон. Тому ми маємо розуміти, що Київ (захищений – 24 Канал) – само собою. І інші регіони зараз уже захищені західними системами, – і NASAMS, і IRIS-T, та більше не скажу,

– зазначив він.

Водночас у Повітряних силах покладають надію на нову коаліцію ППО, яку сформували на "Рамштайні". Що вона сприятиме надходженню більшої кількості західних зразків ППО.

"Будемо сподіватися, що створення цієї коаліції дозволить нам ще більше посилитися. Кожна додаткова установка, яка надходить із Заходу, чи кожна система ЗРК (батарея – 24 Канал) – це захищене місто, захищені кілька об'єктів. Це підсилення", – наголосив Ігнат.

Також речник Повітряних сил упевнений у тому, що Україна надалі отримуватиме системи ППО.

Що вже "вполював" Patriot

Зауважимо, що в цьому ж інтерв'ю Юрій Ігнат розповів про результати роботи ЗРК Patriot. Нагадаємо, що ці системи дозволяють збивати балістику, якою ворог також атакує Україну.

Так, станом на 27 листопада завдяки Patriot вдалося збити 15 аеробалістичних ракет типу "Кинджал". Так-так, тих самих, яким, за словами росіян, "аналогов нєт".

Зараз ми вже маємо 15 збитих "Кинджалів". Плюс ще десятки збитих балістичних ракет, які летіли на Київ. Patriot себе показав,

– сказав Ігнат.

Нагадаймо, що вперше "Кинджал" вдалося збити 4 травня 2023 року. Тоді цією ракетою намагалися атакувати "Київ". Знешкодили її у небі на Київщині. А от 16 травня ворог випустив відразу 6 таких аеробалістичних ракет. І всіх їх також збив Patriot.