Франція створює альянс країн, відкритих для потенційного розміщення військ в Україні, – Politico

Франція шукає союзників, які відкриті для потенційного відправлення західних військ в Україну. В Politico зазначили, що це поглиблює суперечки з Берліном.

Раніше, президент Франції Еммануель Макрон зробив гучну заяву. Французький очільник зазначив, що не виключає ймовірності введення військ НАТО в Україну.

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Франція створює альянс

У виданні зазначили, що раніше очільник МЗС Франції Стефан Сежурне перебував у Литві, де зустрівся зі своїми балтійськими та українськими колегами, щоб підтримати ідею, що іноземні війська можуть зрештою допомогти Україні в таких сферах, як розмінування.

Не Росія вказуватиме нам, як ми повинні допомагати українцям у найближчі місяці чи роки. Не Росія має встановлювати червоні лінії. Ми повинні вирішувати це між собою,

– заявив він.

Сежурне неодноразово називав операції з розмінування за участі іноземних військ можливими, кажучи, що це "може означати наявність певного персоналу, (але) не для війни".

Він зазначив, що Україна не просить їх надіслати війська. За його словами, наразі Україна просить надіслати боєприпаси. "Ми нічого не виключаємо в найближчі місяці", – наголосив французький міністр.

Міністри країн Балтії похвалили Францію за "нестандартне мислення".

"Присутність сил НАТО не є немислимою", – зауважив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він наголосив, що цінує ініціативу Макрона.

Слова Сежурне підтримав і міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Не може бути жодних "але". Ми повинні провести червоні лінії для Росії, а не для себе. Жодну форму підтримки України не можна виключати. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну там, де вона цього найбільше потребує", – наголосив дипломат.

Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, наприкінці лютого, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Однак серед світових лідерів наразі немає єдиного консенсусу щодо цього.

Ці його слова викликали жваві дискусії з боку партнерів. Чимало лідерів країн НАТО відкинули можливість відправки солдатів в Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".