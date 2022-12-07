Чи були це дрони та який має стосунок Україна: головне про "бавовну" в Росії від західних ЗМІ

За останні 2 дні на аеродромах Росії та інших об'єктах, які розташовані глибоко у тилу ворога, відбулася низка вибухів. Росіяни скаржаться, буцімто вони були наслідком атак українських дронів.

Однак офіційно Україна не підтвердила свою причетність до цих вибухів. На події у тилу Росії відреагували й міжнародні ЗМІ, тож 24 канал пропонує ознайомитися з тим, що опублікували їхні шпальти.

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Проблеми Росії з ППО

Атаки, яких завдали по території Росії, за даними The Washington Post, вражають військових експертів Заходу, адже незалежно від того, звідки випустили дрони (з України чи території Росії силами спецслужб), російська ППО не змогла завадити їм. Тож, ймовірно, російська ППО не така якісна та потужна, як про це говорить країна-терористка. Також аналітики припускають, що, ймовірно, Росія й не передбачала, що атака у її глибокому тилу взагалі можлива.

Росія пишається тим, що готова до удару НАТО по країні, маючи багато повітряних засобів і високоточних боєприпасів. Тож якщо це так, то як це сталося? Можливо, це вказує на деякі більші проблеми у російській ППО,

— сказав військовий аналітик дослідницької групи CNA Семюель Бендетт.

Ба більше, згідно зі словами російських військових, Україна використала для атаки безпілотники радянського виробництва Ту-141 або Ту-143, які й справді має на зберіганні. Однак якщо це так, то як росіяни не змогли збити настільки старі дрони, які повинні були б ще безперешкодно пролетіти багато кілометрів вглиб Росії? І що тоді було б, якщо удар здійснювався більш потужною зброєю, наприклад, крилатими ракетами?

На думку західних офіційних осіб, такі удари по військовій інфраструктурі завдадуть психологічного удару росіянам та змусять їх розосередити бомбардувальники в інші місцях. А це матиме вплив й на стратегію Москви на полі бою в Україні.



Де відбулися вибухи у Росії / Скриншот з The Washington Post

Російській армії доведеться захищати свої об'єкти

У Financial Times зазначили, що удари безпілотників показали Росії, що у неї "немає безпечних зон", а також що Київ може проводити далекобійні операції без західного обладнання. Так, за даними видання, українські оборонні чиновники та аналітики заявили, що атаки є частиною нової тактики, спрямованої на те, щоб зірвати російське військове планування і розхитати громадську думку, показавши, що ніде не безпечно.

Радник з питань оборони українського уряду, який говорив на умовах анонімності, зазначив, що: "У нас немає обмежень на відстань, і незабаром ми зможемо досягти всіх цілей всередині Росії, в тому числі в Сибіру".

В Україні ми знаємо, як важко захищатися від такого роду повітряних атак. Незабаром у Росії також не буде безпечних зон,

– підкреслив він.

Також представники оборонного відомства та аналітики заявили, що одним із довготривалих результатів атак може стати розосередження Росією своїх збройних сил всередині країни, що допоможе захистити їх. Однак це ускладнить військові операції країни-агресорки.

"Ці атаки, безумовно, зроблять росіян менш впевненими в собі. Їм доведеться подумати про те, як вони розподілятимуть військові активи і зберігатимуть їх у безпеці. Росіяни будуть сумніватися в своїй здатності захистити свої стратегічні активи в країні", – сказав представник західного оборонного відомства.

За словами українського радника, такі атаки дронами не допоможуть Україні виграти війну. На його думку, найкращий спосіб зробити це – знищити російські війська на території України. Однак ці атаки допомагають нашим операціям щодо впливу всередині Росії.

Ці удари – відчутний ляпас Росії

У виданні The Washington Post заявили, що удари, які завдали серйозних збитків Росії, передусім виявили слабкі місця в системі протиповітряної оборони країни-агресорки, а також надіслали Москві сигнал, що навіть далеко від зони активних бойових дій її стратегічні активи не закриті для українських військових. Ба більше, у Reuters підкреслили, що вони завдали й серйозного удару по репутації Москви.

Так, на думку міністерства оборони Великої Британії, "якщо Росія оцінить ці інциденти як навмисні атаки, вона, ймовірно, вважатиме їх одними з найбільш стратегічно значущих провалів захисту сил з моменту її вторгнення в Україну".

Прокоментував "бавовну" у Росії й військовий аналітик Олег Жданов. Він заявив, що "це більший іміджевий удар, ніж військовий. Це означає, що на заході Росії немає об’єктів, недоступних для України".

Здатність України завдати глибоких ударів по російській території має не лише військове значення. Це також посилає повідомлення Росії, що продовження війни не є безкоштовним, що не тільки Україна є вразливою до ударів безпілотників і ракет дальньої дії; Росія також,

– сказав експерт з європейської та російської безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Макс Бергманн.

І такий меседж, на його думку, корисний Україні. Адже коли або якщо ми сядемо за стіл переговорів з країною-агресоркою, то зобов’язання припинити напади на територію Росії будуть "цінною фішкою" нашої держави.

Також атаки, які продемонстрували вразливість стратегічних об’єктів країни-агресорки до відносно простих технологій безпілотників, можуть змінити ставлення західних лідерів до ядерних погроз Путіна.

Україна офіційно заперечує причетність: що думають у світі

Варто зазначити, що Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за атаки на російські військові об’єкти. Ба більше, жодна сторона не надала конкретних доказів того, яка зброя була використана і хто стояв за атаками. Однак у The New York Times вважають, що такими діями Україна могла змінити географію війни.

Також високопоставлений український чиновник на умовах анонімності повідомив The Washington Post, що останні три атаки були здійснені саме українськими безпілотниками.

Це були українські безпілотники – дуже вдалі, дуже ефективні,

– сказав він.

Також на умовах анонімності співбесідник The New York Times повідомив, що один із ударів був завданий за допомогою спецпризначенців поблизу бази, які допомогли навести безпілотники на ціль.

Думку, що за ударами стоять саме українські військові, поділяє й високопосадовець Держдепартаменту США, повідомили у CNN.

В України є власні напрацювання

Західні ЗМІ нагадали, що Україна також має власну програму створення бойових БПЛА великої дальності. Ба більше, у Києві вважають, що безпілотні літальні апарати та дрони є майбутнім сучасної війни.

Так, "Укроборонпром" раніше оголосив, що випробовує новий ударний безпілотник з дальністю до 1000 км і вагою вантажу 75 кг. А нещодавно речниця концерну Наталія Сад в ефірі національного телебачення повідомила: "Ми сподіваємося, що зможемо випробувати його в бойовому застосуванні".

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Натомість, як повідомили у Financial Times, дрони, які використовувалися для останніх атак, могли рухатися з швидкістю, близькою до швидкості звуку. "По суті, це була б дешева крилата ракета", – сказав виданню український інженер на умовах анонімності, який будує дрони для задоволення військових вимог. Однак для виготовлення такої зброї "з нуля" і поповнення запасів потрібен час.

Тим часом радник з питань оборони заявив виданню Financial Times, що безпілотники, які атакували російські об'єкти, не є ані моделями Укроборонпрому, ані модифікованими радянськими розробками. Вони радше є спільною урядово-приватною ініціативою. Ба більше, ці дрони, ймовірно, можуть використовувати інерційні навігаційні системи для пошуку цілей. І хоч вони менш точні, ніж GPS, але не вимагають супутникових з'єднань. Через це їх не можна глушити. І саме це ускладнило б їх перехоплення і допомогло б пояснити, як їм вдалося оминути російську ППО.

Також заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд зазначила, що український народ є неймовірно інноваційним та створює власні неймовірно ефективні повітряні та морські дрони. Однак разом з тим вона підкреслила, що політика США щодо ненадання Україні наступальної зброї, яка може вразити територію Росії, не змінилася.

І хоч немає доказів того, що в недавніх атаках використовувався саме цей новий дрон, військовий аналітик Семюель Бендетт підкреслив, що для військової операції могли використати "щось більш досконале, ніж безпілотник радянських часів".

Росіяни хочуть мінімізувати українські оборонні досягнення, і тому вони кажуть, що просто перепрофілювали старий "драндулет" або проєкт. Але це могло бути щось інше, щось складніше,

– сказав він.

Чи забороняють Західні партнери такі удари

Варто зазначити, що західні партнери надають свою зброю Україні, але хочуть, щоб вона застосовувалася саме в межах нашої країни. Ба більше, як зазначили у The New York Times, вони відмовилися постачати зброю великої дальності, яка могла б вдарити далеко на території Росії. Так вони намагаються уникнути глибшого втягування в конфлікт.

У The Washington Post повідомили, що союзники України дотримуються тонкої межі після серії ударів безпілотників по російських військових аеродромах. Вони намагаються визнати право України захищатися шляхом ударів по військових об’єктах, а також врівноважувати занепокоєння щодо ескалації конфлікту.

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Так держсекретар Ентоні Блінкен сказав, що США "не заохочували і не дозволяли" Києву завдавати ударів на території Росії. Інший західний чиновник сказав, що напади на такі цілі були б законними, але це не означає, що у США це підтримують чи схвалюють.

Такі ж слова повторив й речник Держдепу Нед Прайс.

Ми не надавали Україні зброю для використання всередині Росії. Ми дуже чітко заявили, що це оборонні поставки. Ми не дозволяємо Україні завдавати ударів за її межами. Ми не заохочуємо Україну завдавати ударів за її межами,

– сказав він.

Однак міністр оборони Ллойд Остін США також наголосив, що Сполучені Штати не перешкоджають Україні розвивати власну здатність завдавати ударів усередині Росії.