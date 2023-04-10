Захисник "Азовсталі" "Орест" Козацький показав чутливе фото зі звільненою з полону "Навою"
10 квітня 2023, 19:41Читать новость на русском
Під час обміну полонених до України повернулась захисниця Маріуполя Валерія Карпиленко "Нава". Вона вже зустрілась зі своїми побратимами.
Захисник "Азовсталі" "Орест" Козацький показав спільне фото з "Навою". У травні Валерія в Маріуполі втратила чоловіка.
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Козацький підписав фото як "Моя Нава". Українці в коментарях вітають захисницю з поверненням.
За три дні після одруження, 7 травня, коханий "Нави" Андрій ("Борода") загинув, захищаючи Україну від загарбників. Згодом "Нава" потрапила у російський полон, де провела майже рік.
Новий обмін полонених: що відомо
- 10 квітня з полону звільнили 100 українців: 80 чоловіків та 20 жінок. Серед них – 24 нацгвардійців, 22 прикордонників, 22 представники Військово-морських сил, 21 військовослужбовця Збройних сил України та 11 тероборонців.
- Багато з них мають важкі поранення. Захисники брали участь у боях на херсонському, харківському, донецькому, київському, запорізькому та сумському напрямках. Деякі з них захищали "Азовсталь" та Гостомель.
- Українська сторона віддала Росії 106 окупантів. Згідно з нормами Женевських конвенцій, українська сторона репатріювала на територію держави-агресорки 5 важкопоранених.