Захисник "Азовсталі" "Орест" Козацький показав чутливе фото зі звільненою з полону "Навою"

Під час обміну полонених до України повернулась захисниця Маріуполя Валерія Карпиленко "Нава". Вона вже зустрілась зі своїми побратимами.

Захисник "Азовсталі" "Орест" Козацький показав спільне фото з "Навою". У травні Валерія в Маріуполі втратила чоловіка.

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Козацький підписав фото як "Моя Нава". Українці в коментарях вітають захисницю з поверненням.

За три дні після одруження, 7 травня, коханий "Нави" Андрій ("Борода") загинув, захищаючи Україну від загарбників. Згодом "Нава" потрапила у російський полон, де провела майже рік.

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