Назавжди залишиться 33: на Вінниччині поховають захисника, якого рік вважали зниклим безвісти

На Вінниччині поховають захисника Віталія Штонду. Йому було всього 33 роки й родина рік жила сподіваннями на те, що він живий.

Віталія Штонду рік вважали зниклими безвісти. Згодом виявилось, що він загинув у Херсонській області 29 березня 2022 року. Про це повідомила пресслужба Тульчинської районної державної адміністрації.

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Що відомо про захисника

Віталій Штонда народився 9 липня 1989 року в селищі міського типу Піщанка. Коли російські війська розпочали повномасштабне вторгнення, він не вагаючись пішов захищати Україну.

Захисник був водієм вогнеметного відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного та біологічного захисту й був призваний ще у 2021 році.

29 березня 2022 року біля села Олександрівка Херсонської області відбувся бій із ворогом і й з того часу захисника України вважали зниклим безвісти. Родина майже рік сподівалась на диво та шукала Віталія. Проте нещодавно стало відомо, що він загинув.

Наш оборонець повертається на щиті до рідної домівки, де знайде свій останній спочинок на малій батьківщині. Така страшна ціна миру й волі, ціна наближення перемоги. Жодними словами не втамувати пекучий біль і не загоїти рани в душі,

– повідомили у райдержадміністрації.

Захисник помер у російському полоні

Нещодавно надійшла ще одна трагічна звістка – у російському полоні помер захисник Юрій Гориславець з Кіровоградської області.

Чоловіку було всього 53 роки. Окупанти утримували його на окупованій території Луганської області.

У нього залишилися мати та донька. Про умови утримання чоловіка і причини його смерті наразі нічого невідомо. Наразі встановлено, що захисник помер на у лютому 2023 року.

Про місце прощання та поховання військового повідомлять додатково. Чи передали окупанти його тіло поки не уточнюється.