У полоні Росії помер український захисник Юрій Гориславець

У російському полоні помер захисник з Кіровоградської області – Юрій Гориславець. Окупанти утримували його на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про смерть Юрія Гориславця на своїй сторінці повідомив голова Олександрійської громади Сергій Кузьменко.

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Захисник помер в російському полоні

У лютому 2023 року в російському полоні помер захисник з міста Олександрія, що у Кіровоградській області, Юрій Гориславець. Чоловіку було 53 роки. У нього залишилися мати та донька.

Про умови утримання чоловіка і причини його смерті наразі нічого невідомо. Сергій Кузьменко лиш уточнив, що бійця утримували на території Луганської області.

Про час, місце прощання та поховання військового повідомлять додатково.

Росія має більше полонених, ніж Україна

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вдалося провести 38 обмінів. Додому вдалося повернути 1 863 людини.

Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, що Росія, на жаль, має більшу кількість військовополонених. Більшість з них окупанти захопили в перші дні повномасштабного вторгнення.

При цьому, майже 40% утримуваних росіянами людей – цивільні. Окупанти тримають в полоні жінок, мерів, старост населених пунктів, поштарів, залізничників, двірників та навіть дітей.

Російська сторона не припускає участі міжнародних організацій в обмінах полоненими. Тож ці питання вирішуються у двосторонньому порядку лише між Україною та Росією.

Редакціяприносить співчуття рідним та близьким захисника.