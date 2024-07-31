"Росіян цікавило, хто послав їх корабель": захисник Зміїного розповів про полон

Прикордонник Сергій, що зустрів повномасштабне вторгнення на острові Зміїний, розповів про російський полон. Окупанти доставили його в Крим вже 26 лютого 2022 року.

Як пригадує український оборонець, ворожих військових дуже цікавило, хто саме сказав легендарну фразу про російський корабель. На допитах оборонцям вмикали відповідний запис.

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Захисник Зміїного про полон

На смартфоні вмикає запис і каже, що хтось послав "русскій корабль". Ми не знаємо, хто це зробив. Ми вам нічого не можемо відповісти, хто це сказав. Дуже вони там розхвалювали цей крейсер, що його не можна потопити, що він може 10 хвилин воювати з усім світом і вистоїть,

– сказав Сергій.

Проте історію крейсера "Москва" всі чудово знають. Прикордонник пригадує, що росіяни спочатку стверджували про маленьку поломку, проте ні слова не було сказали про його потоп.

Сергій додав, що кожен переїзд сподівався, що їде додому. Проте їх просто перевозили з місця на місце. Ба більше, прикордонник згадує, що коли їх привезли у Росію, росіяни сказали, що тут Женевська конвенція не діє. Однак врешті Сергій дочекався обміну.

"Це було 30 травня. Зайшов до нас начальник колонії, сказав, що сьогодні буде великий обмін. Зайшли співробітники спецназу, ФСІНу, всіх підняли з ліжок і сказали вишикуватися. Нас підняли, повели в приміщення, дали військову форму, вона була застара вже, дуже брудна", – розповів захисник Зміїного.

Цей день чоловік називає "другим днем народження", бо зрозумів, що цього разу їхатиме на Батьківщину.

Розповідь прикордонника, що був на Зміїному: дивіться відео

До слова, начальник прикордонної застави Зміїного Богдан Гоцький повідомив, що фразу про корабель сказав прикордонник, якого звільнили з полону у травні 2022 року. Морський піхотинець Роман Грибов підтвердив, що це був саме він.