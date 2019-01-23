Захисник "Олександрії" перейшов до "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" домовився про перехід центрального захисника "Олександрії" Валерія Бондаренка.

Про це повідомляється на сайті "Шахтаря". Зазначається, що угода розраховано на 5 років.

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Варто зазначити, що у Бондаренка влітку 2019 року закінчувався контракт з "Олександрією", і він міг перебратися до "Шахтаря" безкоштовно. Однак донецька команда намагалася придбати захисника ще взимку. Та "Олександрію" не влаштовувала сума відступних. Тепер же клуби домовилися про перехід гравця.

У поточному сезоні Бондаренко провів 18 матчів в чемпіонаті України, в яких забив 1 м'яч в ворота "Десни". На даний момент "Олександрія" йде на третьому місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, відстаючи від "Шахтаря" на 9 очок.

До слова, "Олександрія" офіційно оголосила про підписання контракту з півзахисником Денисом Дедечком.

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