Захисник збірної України зламав ніс в останньому матчі
Гравець донецького "Шахтаря" та збірної України Микола Матвієнко зламав ніс в останній грі за клуб. Відтак його участь у товариських матчах за "синьо-жовтих" опинилась під загрозою.
Микола Матвієнко зламав ніс під час виступу за молодіжну команду "Шахтаря" у грі проти "Олександрії", повідомляє "Команда №1".
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Зазначається, що гравцю доведеться тренуватися у спеціальній масці. З нею навіть можна грати матчі. Однак, невідомо, чи тренерський штаб буде ризикувати здоров’ям гравця у товариських матчах.
Варто зазначити, що Микола Матвієнко та ще сім гравців "Шахтаря" отримали виклик до національної збірної України.
Джерело: 24 Канал
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