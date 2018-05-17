Захисник збірної України зламав ніс в останньому матчі

Гравець донецького "Шахтаря" та збірної України Микола Матвієнко зламав ніс в останній грі за клуб. Відтак його участь у товариських матчах за "синьо-жовтих" опинилась під загрозою.

Микола Матвієнко зламав ніс під час виступу за молодіжну команду "Шахтаря" у грі проти "Олександрії", повідомляє "Команда №1".

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Зазначається, що гравцю доведеться тренуватися у спеціальній масці. З нею навіть можна грати матчі. Однак, невідомо, чи тренерський штаб буде ризикувати здоров’ям гравця у товариських матчах.

Варто зазначити, що Микола Матвієнко та ще сім гравців "Шахтаря" отримали виклик до національної збірної України.

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