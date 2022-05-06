Захисники "Азовсталі" показали наслідки обстрілу евакуаційного авто. У п'ятницю, 6 травня, мав відбутися черговий етап евакуації цивільних людей.

Однак російські загарбники відкрили вогонь та обстріляли евакуаційний автомобіль. За даними полку "Азов", загинув один боєць. Окрім того, 6 героїв отримали поранення.

Зауважте Росія перекинула до незламної "Азовсталі" штурмові загони: що про це відомо

Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення,

– мовиться у повідомленні.

Російські загарбники завдали удару з протитанкового ракетного комплексу.

Згодом полк "Азов" показав наслідки обстрілу евакуаційного автомобіля.



Наслідки обстрілу евакуаційного авто / Світлина з телеграм-каналу "Азов – Маріуполь"

Нову хвилю евакуації з "Азовсталі" розпочали 6 травня

Вранці 6 травня глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що нова хвиля евакуації мирного населення з території "Азовсталі" вже розпочалася. Він також наголосив: дві попередні – були успішними. З Маріуполя вдалося вивезти близько 500 цивільних.

Єрмак наголосив, що Україна продовжує робити усе можливе, аби врятувати мирне населення, а також військових, які продовжують героїчно захищати Маріуполь.

Зеленський про евакуацію з Маріуполя

Президент Володимир Зеленський розповів, що усі врятовані маріупольці отримають усю необхідну їм допомогу. Український лідер наголосив: аби продовжити евакуацію, необхідний режим тиші. Зокрема, критично важливим є час: він необхідний, аби людей витягнути з-під завалів. Спеціальну техніку в наявних умовах використати не можуть. Тому усі процеси здійснюють вручну.

Під час звернення у ніч на 6 травня президент заявив, що Росія не припиняє обстрілів. Однак евакуацію необхідно провести. Зеленський розповів: наразі люди, зокрема, діти перебувають там, де ситуацію можна схарактеризувати як "пекло".

Український лідер розповів, що Україна працює над тим, аби врятувати цивільне населення та військових. Мужністю захисників та захисниць Маріуполя захоплюється увесь світ.