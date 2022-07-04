Ми не знаємо, де командування захисників "Азовсталі", є лише дані російських пабліків, – рідні

Українських захисників "Азовсталі" евакуювали зі знищеного Маріуполя. Наразі бійці у російському полоні, однак точних даних про їх місце перебування немає.

Командування захисників "Азовсталі" може бути в Лефортово

Про це під час брифінгу розповіла Катерина Прокопенко, дружина командира захисників Маріуполя Дениса Прокопенка, повідомляє 24 канал.

До теми 2 500 бійців у полоні: родичі захисників "Азовсталі" дали велику пресконференцію

Відповідно до даних російських ЗМІ, частина українських бійців перебувають в окупованих Оленівці та в Новоазовську. Водночас командування захисників Маріуполя начебто у СІЗО "Лефортово" у Москві і їм загрожує суд, що ускладнить повернення в Україну.

Катерина Прокопенко заявила, що рідні захисників "Азовсталі" знають цю інформацію, але не можуть її перевірити.

Ми не маємо інформації від Червоного Хреста про точне місце перебування наших бійців,

– сказала дружина Дениса Прокопенка.

За її словами, інформація про місце перебування українських бійців різниться.

"Ми постійно живемо з питаннями, де вони, що вони роблять, як з ними поводяться", – додала вона.

Катерина Прокопенко зазначила, що немає точної інформації, де перебуває командування захисників "Азовсталі". Вона заявила, що відповідно до даних російських ЗМІ, це може бути СІЗО "Лефортово".

Водночас Катерина Прокопенко сказала, що не розуміє, як українських бійців можуть судити на території іншої держави. Вона припустила, що Росії потрібно "годувати" власну аудиторію, через що і влаштують показовий суд.

Вони всі повернуться, я в це вірю. Ми будемо боротися за кожного, хто в полоні,

– резюмувала вона.

Українські захисники Маріуполя у російському полоні: що відомо

Українські воїни до останнього боролися за Маріуполь і перебували на "Азовсталі", яку Росія обстрілювала всіма типами озброєння. У травні нашим воїнам віддали наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти життя.

У середині травня розпочалася евакуація захисників "Азовсталі". Українських бійців вивезли на окуповані території, після чого мали обміняти на російських полонених.

29 червня Україна змогла повернути додому 144 своїх захисників та захисниць. З них 95 – це оборонці "Азовсталі", а 44 – бійці полку під командуванням Дениса Прокопенка. У більшості звільнених воїнів – важкі поранення.

Також Україні ще раніше вдалося повернути частину тіл загиблих воїнів, які захищали Маріуполь.

До речі – обмін полонених зривався декілька разів: дивіться відео