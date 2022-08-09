Родини захисників "Азовсталі" відреагували на підготовку окупантами "трибуналу в клітках"

Нещодавно у мережі з'явилися фото підготовки окупантів до показового судилища над захисниками "Азовсталі". Рідні бійців відреагували на моторошні кадри та звернулися до президента.

Загарбники підготували для полонених українських військових клітки. До "трибуналу" готуються у тимчасово окупованому Маріуполі.

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В Асоціації родин захисників "Азовсталі" прокоментували підготовку окупантів до "трибуналу в клітках"

Рідні захисників "Азовсталі" розповіли, що останню добу мережу сколихнула новина про підготовку росіян до проведення "міжнародного" трибуналу над бійцями полку Прокопенка, які захищали Маріуполь.

Спершу окупанти продемонстрували металеві клітки у маріупольській філармонії. Однак згодом інформацію про підготовку до показового судилища підтвердив і так званий "голова" квазіреспубліки на Донбасі дєніс пушилін.

В Асоціації родин захисників "Азовсталі" наголосили, що у квазіреспубліці неможливе проведення "міжнародного" трибуналу, адже її визнали лише такі ж псевдодержави як Абхазія та Південна Осетія.

Готується пропагандистське шоу, і де б воно не було – в Донецьку чи Маріуполі, воно не буде визнано ніким притомним у світі,

– мовиться у повідомленні.

Окрім цього, інші держави, тим паче ніким не визнані квазіреспубліки, не можуть судити військовослужбовців ЗСУ, які виконували визначені державою і законом обов'язки на території України.

"Такий "трибунал" не матиме жодної сили в правовому полі України", – наголосили в Асоціації.

Рідні бійців зауважили, що загалом права військовополонених гарантуються Женевськими конвенціями 1949 року. Тож будь-які посягання на людську гідність бійців, які потрапили в полон, заборонені, як і їхнє засудження чи застосування покарання без попереднього рішення законного суду.

"Отже, всі ці показові шоу з судами та трибуналами абсолютно суперечать загальновизнаним міжнародним законам про поводження з військовополоненими", – додали в Асоціації.

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Рідні захисників звернулися до президента

Асоціація родин захисників "Азовсталі" звернулася до президента Володимира Зеленського та всіх міжнародних організацій, зокрема гарантів безпеки бійців – Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. Рідні військових просять їх втрутитися у цей театр абсурду, засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку Прокопенка.

"Всіх небайдужих закликаємо перевіряти інформацію, яку ви поширюєте, та не вестися на гучні пости з фейковою інформацією. Наш ворог підступний – всі вкиди він робить з метою подальшої дискредитації полку Прокопенка і введення аудиторії у свою підлу оману", – заявили в Асоціації.

Там додали, що 8 серпня допис з подібною неправдивою інформацією зібрав понад 170 тисяч вподобань в інстаграмі.

"Водночас реальні новини про захисників "Азовсталі" не збирають і десятої частини такої підтримки", – зауважили рідні бійців.

Тому в Асоціації закликали українців пам'ятати про медіагігієну та шукати правду лише в надійних джерелах.

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