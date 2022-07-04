Псевдореспубліка готує смертну кару для підрозділу, який захищав Маріуполь, – дружина бійця

Мішенями погроз росіян щодо смертної кари стали не лише полонені іноземці. Тепер вони розглядають можливість "судити" героїчних захисників "Азовсталі".

Росіяни у своїх квазіреспубліках вирішили відкрито порушувати усі міжнародні права. Вирок смертної кари для іноземних бійців ЗСУ розгнівав увесь цивілізований світ, але на цьому бойовики зупинятися не збираються.

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Окупанти готують смертну кару для захисників "Азовсталі"

Як повідомила дружина командира підрозділу "Ведмеді" Олександра Кравцова Марина, зв'язку з чоловіком немає від самого виходу наших героїв з "Азовсталі". Цей підрозділ захищав Маріуполь та підприємство з початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну.

Бійці цього підрозділу – серед 2 500 тисяч героїв, які перебувають у полоні в росіян. Зв'язку з ними немає. Ворожі джерела повідомляють, що їх тримають окремо від всіх.

На одному з фото Марина впізнала чоловіка, але через те, що він дуже схуд, це було вкрай складно. Вона не знає, в якому він зараз стані, в яких умовах їх утримують та чи надають бодай якусь медичну допомогу.

Разом з тим пропагандисти повідомляють, що героїв з підрозділу "Ведмеді" можуть "судити" у так званій "ДНР".

Є дані, що їхня справа вже передана у "суд" так званої "ДНР" і їм буде інкриміноване найвище покарання – це смертна кара. Світ спостерігає, але нічого не робить. Я не розумію, як у 21 столітті бойовики ніким не визнаного формування можуть судити людей, які захищали свою землю,

– сказала Марина Кравцова.

Також вона додала, що наші бійці у полоні роблять заяви під тиском росіян, тому не можна довіряти провокаціям ворога.

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