Захисники "Азовсталі" живі, питання їхнього повернення зараз головне, – Єрмак

Андрій Єрмак розповів, що захисники з "Азовсталі" живі. Їхнє повернення є головним завданням наразі.

Голова ОП розповідає, що термінів повернення оборонців "Азовсталі" немає. Але над цим посилено працюють кожного дня.

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В яких умовах захисники Маріуполя – теж точно не відомо. Але ГУР постійно тримає зв'язок з декількома оборонцями "Азовсталі".

Сьогодні це головне завдання, в тому числі ГУРу. Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі. ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину,

– каже Єрмак.