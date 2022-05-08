Захисники Маріуполя дають пресконференцію: головне

Багато людей вважає захисників Маріуполя живими героями. Так і є, але важливо пам'ятати, що українські захисники віддали своє життя за захист міста.

Під час пресконференції 8 травня представники полку бійці пояснили, що захист міста і цивільних – це їхній пріоритет. Про це повідомляє 24 канал.

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Вони зізнались, що могли б легко відступити від Маріуполя ще кілька місяців тому, коли почалося оточення міста. Але вирішили все одно залишитися й боротися.

Під час захисту міста знищено понад 2 тисячі окупантів

Згідно з підрахунками полку, від 24 лютого азовці знищили майже 2 500 російських окупантів. Також близько 5 тисяч живої сили ворога – поранено.

Це більше ніж 15% військових втрат їхньої армії,

– зазначив Ілля Самойленко.

Він також розповів, що захисники Маріуполя знищили понад 60 танків і пошкодили ще 30. Це 10% їхніх втрат. Також українські воїни знищили 10% артилерійських систем росіян.

При цьому він пригадав, що були дні, коли на Маріуполь скидали понад 150 авіабомб. І тоді захисники міста були на одинці з ворогом, адже не було ні повітряної допомоги, ні наземної, ні артилерійської підтримки.

Чому захисники Маріуполя такі сильні

Багато людей, які наразі обороняють місто, у 2014 році були волонтерами, але вирішили залишити минуле за спиною і стати військовими, стати членами нової сучасної української армії.

Саме тому ми розпочали навчатися, готуватися і тренуватися так, як, ми вважаємо, мало б бути найкраще. Ми витискали увесь досвід, який у нас є з воєнної історії, від військових спеціалістів і експертів, зі світового досвіду, ми аналізували усі операції, які відбувались у всьому світі, для того, щоб створити найкращу тактику,

– розповів Самойленко.

Він зауважив, що усі ці знання наразі проявляються при обороні Маріуполя. Невелика кількість людей з артилерійської 55 бригади, поліцейських підрозділів, з морських та наземних прикордонних сил та ЗСУ – усі перегрупувалися та забезпечили оборону міста, тим самим обороняючи й частину України.

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