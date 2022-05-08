Захисники Маріуполя розповіли, що може їх врятувати

Військові з полку "Азов", які захищають Маріуполь, 8 травня дали пресконференцію. Вони вважають, що командування Збройних Сил України повинне посилити оборону Півдня.

Про це заявив офіцер управління штабу Ілля Самойленко. За його словами, правильні дії українського військового командування із захисту південних областей будуть найкращою підтримкою для "Азову".

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Самойленко наголосив, що загарбання росіянами окремих міст є величезною проблемою для захисників.

Ви знаєте, що стане більшою підтримкою? Якщо наш головнокомандувач не припуститься помилок при обороні південних регіонів. Я маю на увазі Херсон, Бердянськ, Мелітополь,

– заявив Самойленко.

За Маріуполь знає весь світ

Захисник Маріуполя також сказав, що для військових важливі слова підтримки. Він зазначив, що вони відчувають – за них підтримує весь світ.

"Але найголовніша підтримка, якщо головнокомандувач не припуститься помилок", – повторив Самойленко.

Повний брифінг захисників Маріуполя: дивіться відео