Захисники Маріуполя знищили 2,5 тисячі російських військових і поранили ще 5 тисяч
Українські військові, які нині захищають Маріуполь, продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни вже ліквідували 2,5 тисячі ворогів і ще 5 тисяч поранили.
Про це під час пресконференції, що відбулася 8 травня просто з укриття сталеварного заводу "Азовсталь", повідомив офіцер управління штабу Ілля Самойленко, інформує 24 канал.
Читайте також У Маріуполі загинули 25 тисяч людей, більшість – мирні, – захисники міста
Українські бійці вбили в Маріуполі 2,5 тисячі російських військових та поранили ще 5 тисяч окупантів – це більше ніж 15% військових втрат їхньої армії,
– сказав він.
"Ми також знищили понад 60 танків і пошкодили ще 30 – це 10% їхніх втрат. А також знищили 10% артилерійських систем окупантів", – продовжив український військовослужбовець.
Ілля Самойленко додав, що захисники Маріуполя фіксували дані з 24 лютого по 15 квітня. За словами офіцера управління штабу, підрахунок ускладнений інтенсивністю бойових дій.Зверніть увагу! Капітан Святослав Паламар із позивним "Калина" наголосив, що наші військові готові боротися та знищувати ворога, допоки залишатимуться сили.
Втрати Росії у війні проти України
З початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти української держави 24 лютого, держава-терористка зазнала колосальних втрат. А саме:
- особового складу – близько 25 500;
- танків – 1 130 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2 741 одиниця;
- артилерійських систем – 509 одиниць;
- РСЗВ – 179 одиниць;
- засобів ППО – 86 одиниць;
- літаків – 199 одиниць;
- гелікоптерів – 156 одиниць;
- автомобільної техніки та цистерн з пальним – 1 961 одиниця;
- кораблів / катерів – 12 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 одиниць;
- спеціальної техніки – 39 одиниць;
- крилатих ракет – 92 одиниці.
Ситуація у Маріуполі: що про це відомо
На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати підрозділи Сил оборони у районі "Азовсталі". Як зазначають у Генштабі ЗСУ, росіяни гатять з артилерії та проводять штурмові дії.
Загарбники кожного дня інтенсивно застосовують авіацію, артилерію та піхоту – на заводі зайнялися пожежі. Захисники зазначають, що оборонятимуть місто до останнього патрона.
Зеленський про другий етап евакуації з "Азовсталі": дивіться відео