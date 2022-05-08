Захисники Маріуполя знищили 2,5 тисячі російських військових і поранили ще 5 тисяч

Українські військові, які нині захищають Маріуполь, продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни вже ліквідували 2,5 тисячі ворогів і ще 5 тисяч поранили.

Про це під час пресконференції, що відбулася 8 травня просто з укриття сталеварного заводу "Азовсталь", повідомив офіцер управління штабу Ілля Самойленко, інформує 24 канал.

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Українські бійці вбили в Маріуполі 2,5 тисячі російських військових та поранили ще 5 тисяч окупантів – це більше ніж 15% військових втрат їхньої армії,

– сказав він.

"Ми також знищили понад 60 танків і пошкодили ще 30 – це 10% їхніх втрат. А також знищили 10% артилерійських систем окупантів", – продовжив український військовослужбовець.

Ілля Самойленко додав, що захисники Маріуполя фіксували дані з 24 лютого по 15 квітня. За словами офіцера управління штабу, підрахунок ускладнений інтенсивністю бойових дій.

Втрати Росії у війні проти України

Капітан Святослав Паламар із позивним "Калина" наголосив, що наші військові готові боротися та знищувати ворога , допоки залишатимуться сили.

З початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти української держави 24 лютого, держава-терористка зазнала колосальних втрат. А саме:

особового складу – близько 25 500;

танків – 1 130 одиниць;

бойових броньованих машин – 2 741 одиниця;

артилерійських систем – 509 одиниць;

РСЗВ – 179 одиниць;

засобів ППО – 86 одиниць;

літаків – 199 одиниць;

гелікоптерів – 156 одиниць;

автомобільної техніки та цистерн з пальним – 1 961 одиниця;

кораблів / катерів – 12 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 одиниць;

спеціальної техніки – 39 одиниць;

крилатих ракет – 92 одиниці.

Ситуація у Маріуполі: що про це відомо

На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати підрозділи Сил оборони у районі "Азовсталі". Як зазначають у Генштабі ЗСУ, росіяни гатять з артилерії та проводять штурмові дії.

Загарбники кожного дня інтенсивно застосовують авіацію, артилерію та піхоту – на заводі зайнялися пожежі. Захисники зазначають, що оборонятимуть місто до останнього патрона.

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