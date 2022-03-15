Захисники України потребують підтримки, – Дуда про нову розмову з Зеленським

Український та польський президент знову провели телефонну розмову. Вони обговорили ситуацію після 19 дня війни, яку Росія розв'язала проти нашої держави.

Про це розповів польський лідер Анджей Дуда. Відповідний допис він опублікував на своїй твітет-сторінці уночі проти 15 березня.

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Про що спілкувалися політики

Володимир Зеленьский подякував йому за турботу про українських жінок та дітей. Наш президент також розповів польському про те, що росіяни продовжують точкові атаки, але зламати українську оборону – не у змозі. "Ми сповнені рішучості і не здамося", – сказав він Дуді.

Зазначимо, що Польща вже прийняла понад 1,5 мільйона біженців з України. Нещодавно Дуда підписав закон, який регламентує їхні умови перебування на польській території.

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