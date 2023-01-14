Окупанти нічому не вчаться: круте відео знищення ворога від ЗСУ
Повномасштабна війна триває уже не перший місяць та несе все більше бойового досвіду військовим. Однак, здається, це не має стосунку до російського гарматного м'яса.
Підтверджує це й чергове відео з дрона від наших захисників, пише 24 Канал. На ньому групкою, понад 20 осіб, окупанти вирішили померти.
До теми Українські захисники змусили тікати цілий "мурашник" окупантів під Соледаром: пекельне відео
"Хмари" окупантів видно добре
Кажуть, лихо чіпляється до людини, яка мандрує сама, до двох – думає чи підійти, а трьох – оминає стороною. Здається, окупанти буквально сприймають ці слова, тож ходять по українській землі групками. Однак чомусь ну все йде не так.
Так, росіяни у ледь не найгарячішій точці фронту, у Соледарі, вирішили вчергове прогулятися двома групами по 10 осіб. Їхнє переміщення було ну дуже добре видно з дрона.
Ба більше, ці генії думки й поселитися захотіли не у сіреньких будинках невеликими групами, а купою у будівлі, яка з усього сірого пейзажу вирізнялася яскравим зеленим дахом.
Вибуховий результат прогулянки
Результат – яскравий. Вибуховий, можна сказати.
Ну що, пора працювати. Які думки? MLRS чи HIMARS? HIMARS чи MLRS?
– поцікавився у глядачів військовий.
А далі – передав дані ракетним військам, які набитий окупантами будинок зробили братською могилою. "Саме такий вигляд мають одночасово виграні у лотерею 25 білих "Лад". Браво, наші доблесні ракетні війська", – підсумував захисник.
Гаряча прогулянка окупантів з дрона: відео
Що відбувається у Соледарі: коротко
- Зараз у Соледарі точаться жорсткі бої. Зокрема відомо, що окупанти з Херсона перекинули до Соледара та Кремінної елітних російських десантників та вагнерівців.
- В Міноборони заявили, що зараз у Соледарі підступи до позицій усіяні тілами ворога. Вони буквально лежать під ногами наших військових.
- Нещодавно Пригожин похизувався, буцімто місто уже під контролем вагнерівців. Однак це не так. Ба більше, вагнерівці, попри всі заяви Пригожина, самі опинилися в оточенні.