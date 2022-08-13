Захисники відбили ворожий наступ на Південному, Бахмутському, Авдіївському напрямках

Українські військові продовжують титанічно протистояти російським загарбникам. Упродовж минулої доби їм вдалось відбити ворожі наступи на низці напрямків на Донеччині.

Ворог робить усе можливе для того, щоб бодай трохи просунутись вперед. Для цього окупанти щедро поливають вогнем позиції наших військових та здійснюють наступ, хоч і зазнають втрат.

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Ворожий наступ не припиняється

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, російські військові намагались здійснити кілька наступів на різних напрямках. Нашим же захисникам вдалось відбити їх, а також відтіснити загарбників.

Так, на Бахмутському напрямку не минулось без артилерійських обстрілів, а також танкових атак. окупанти били по районах Часового Яру, Берестового, Бахмута, Бахмутського, Переїзного, Соледара, Спірного, Роздолівки, Яковлівки, Вершини та Зайцевого. Зафіксували також авіаудар поблизу Яковлівки, Веселої Долини, Зайцевого, Бахмута та Соледара.

Спостерігались штурмові дії відразу по кількох напрямках: Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Вуглегірська ТЕС – Зайцеве. Але на жодному з них ворог не досягнув успіхів, тож йому довелось відійти.

Що стосується Авдіївського напрямку, то зі ствольної та реактивної артилерії окупанти відкривали вогонь по населених пунктах. Мовиться про Курахове, Нью-Йорк, Невельське, Первомайське, Опитне, Мар'їнка, Водяне, Красногорівку, а також Новобахмутівку. Штурмова авіація била поблизу Мар'їнки.

Наступальні дії спостерігались на напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка та Спартак – Авдіївка. Там ворогу теж не вдалось досягнути поставленої мети, тож його відкинули назад. А от на напрямках Донецьк – Піски та Новоселівка – Олександропіль бойові дії все ще продовжуються. Зупинити наступ ворога та відкинути його вдалось на напрямку Сторожове – Новосілка.

Якщо говорити про Південнобузький напрямок, то там теж не минулось без танкових і артилерійських обстрілів. Під ворожий вогонь потрапили райони Посад-Покровського, Степової Долини та ще 27 населених пунктів. Наступ ворог намагався здійснити на напрямку Сухий Ставок – Лозове, але безрезультатно.

Оскільки поблизу Пісків точаться бойові дії, то ми розповімо, яка ситуація з самим населеним пунктом. Згідно з даними, якими володіють в Інституті з вивчення війни, їх ворог буквально зрівняв з землею.

Піски нищили термобаричними артсистемами

Зауважимо, що ворог вже не перший день звітує, що повністю захопив Піски. Це не зовсім так. Згідно з попередніми звітами Інституту з вивчення війни, окупанти завершують захоплення селища, але ще рано говорити про повний контроль.

Водночас за допомогою записів бойових дій, а також супутникових знімків можна говорити про ситуацію в селищі. Ворог і тут використав методику "спаленої землі". Він буквально перетворив Піски на руїну. А зробив він це, використовуючи термобаричні артилерійські системи.

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