Захисники Запоріжжя підбили над Малою Токмачкою ворожий літак

Українські захисники продовжують завдавати російським загарбникам нищівних втрат. Зокрема, на Запоріжжі 29 квітня вони збили ворожий літак.

Окрім цього, українські бійці успішно ліквідовують особовий склад російської армії. Від початку війни вони вже знищили 23 тисячі окупантів.

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Захисники збили ворожий літак

Українські захисники вже 65 днів героїчно боронять державу від російських загарбників. Окупанти продовжують проводити наступ у східних районах Запорізької області.

Ворог активно атакує у напрямку Гуляйполя та населених пунктів району на кордоні з Донецькою областю,

– розповіли в Запорізькій ОВА.

Однак українські воїни гідно тримають оборону та завдають ворогам ударів у відповідь. Так, один із підрозділів Сил оборони Запорізького краю у небі над Малою Токмачкою підбив ворожий літак. Наразі подробиці цієї події уточнюють.

Коротко про втрати росіян в Україні

Українським військовим 28 квітня вдалося ліквідувати приблизно 200 окупантів.

Окрім цього, вони знищили 16 ворожих танків, 29 броньованих машин, 4 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 2 літаки, 7 автомобілів та 14 безпілотників.

Морські піхотинці також продовжують методично знешкоджувати ворогів усіма наявними способами. Вони опублікували відео, як 29 квітня філігранно знищили 2 бойові машини загарбників.

В одній з перехоплених СБУ розмов окупант розповів, що вони скидають трупи своїх військових просто в ангари, навіть не знаючи, хто є хто.

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