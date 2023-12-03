Загородження проти морських дронів у Севастополі відновили

Наприкінці листопада у Чорному та Азовському морях вирував "шторм століття". Він вплинув на захист Кримського мосту, проте наразі росіяни відновили його.

Росіяни відновили захисні конструкції, які пошкодив шторм. Мовиться про загородження проти морських дронів у бухті Севастополя.

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Нові знімки

Аналітик опублікував нові супутникові фото загороджень від 2 грудня. На них видно, що загородження відновлено.

Ось нові знімки оборонних споруд Севастопольської бухти в Криму, які нещодавно постраждали від шторму,

– написав він.

Раніше він писав про пошкодження цих споруд та теж ділився відповідними знімками.

Наслідки "шторму століття" у Криму