Загородження проти морських дронів у Севастополі відновили
3 грудня 2023, 20:45Читать новость на русском
Джерело:OSINT-аналітик Бреді Афрік
Наприкінці листопада у Чорному та Азовському морях вирував "шторм століття". Він вплинув на захист Кримського мосту, проте наразі росіяни відновили його.
Росіяни відновили захисні конструкції, які пошкодив шторм. Мовиться про загородження проти морських дронів у бухті Севастополя.
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Нові знімки
Аналітик опублікував нові супутникові фото загороджень від 2 грудня. На них видно, що загородження відновлено.
Ось нові знімки оборонних споруд Севастопольської бухти в Криму, які нещодавно постраждали від шторму,
– написав він.
Раніше він писав про пошкодження цих споруд та теж ділився відповідними знімками.
Наслідки "шторму століття" у Криму
- Кримський міст постраждав після серйозного шторму – найбільшого за сто років у Чорному морі. Після шторму в Чорному морі Кримський міст безпорадний перед дронами.
- У мережі публікували фото барж, які плавали у різних місцях навколо незаконної споруди. Вони мали б захищати її, проте нібито виявились пошкодженими.
- Втім, речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомив, що не було до кінця зрозуміло, чи окупанти самі прибрали частину барж, чи ми все ж таки спостерігали наслідки шторму.