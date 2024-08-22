Путін потрапив у пастку: як Курська операція вдарила у найболючіше місце диктатора

Події у Курській області захопили Владіміра Путіна зненацька. Його реакція була кволою, а дії, які він запровадив, виявилися недостатніми для зупинення Сил оборони.

У диктатора є можливість протидіяти українським військовим на Курщині. Однак він не хоче йти на такі кроки. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко у розмові з 24 Каналом пояснив, що показала Курська операція.

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Путін не готовий платити ціну за Курську область

Для того, аби відбити наступ ЗСУ на Курщині, Владіміру Путіну довелося б перекинути війська з Донеччини. Однак, як бачимо, на такий крок диктатор не пішов. Тож тиск окупантів на Покровському напрямку триває, як і поступове взяття під контроль Курщини.

Забрати Донецьку область їм не вдається. Але для Путіна дуже важливо зберігати ту ініціативу, яку він має на Донецькому напрямку. Тобто для Путіна у цій війні важлива лише ініціатива на території України. Втрата своєї території – це чергове підтвердження, що Путіну байдуже на людей, байдуже на те, що відбувається у Росії. Йому важлива війна,

– наголосив Ігор Яковенко.

Що довшою є бездіяльність Путіна щодо подій у Курській області, то більшими стають сили, які потрібні для того, аби зупинити просування Сил оборони.

Зверніть увагу! За даними військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, у Курській області перебуває близько 15 тисяч російських військових. Якщо уже зараз там не з'явиться ще стільки ж, то на кінець серпня Росії буде потрібне 40-тисячне угруповання. Ця кількість зрештою збільшуватиметься в арифметичній прогресії.

"Для витіснення українських сил потрібні дуже великі сили. А це означатиме зупинку наступу (росіян на Донеччині – 24 Канал). Для Путіна ця ціна неприйнятна. Тому він намагається реагувати у найбільш безглуздий спосіб", – наголосив опозиціонер.

Мовиться про запровадження так званої контртерористичної операції (КТО) у Курській області. Тобто проти серйозної військової операції Сил оборони Путін відправляє ОМОНівців та строковиків. Зрештою, не дивно, чому росіяни самі масово здавалися у полон.

"Путін потрапив у пастку власної агресії, яка стала йому важливішою ніж захист російських територій. У цьому сенсі Курська операція стала блискучою та безпомилковою. Вона вдарила Путіна у найболючіше місце", – підсумував Яковенко.