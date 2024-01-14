Росіяни досі мають перевагу в повітрі: є два шляхи, щоб розблокувати небо

Російські окупанти досі мають тотальну перевагу в повітрі. Їхні літаки на порядок вищі за всю застарілу, хоч і модернізовану, українську авіацію.

Військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан сказав 24 Каналу, що є два шляхи, щоб розблокувати небо. Передусім ідеться про Південь включно з Кримом, а також про Схід, де найбільше діє російська авіація.

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По-перше, потрібна велика кількість засобів протиповітряної оборони принаймні середньої дальності, як-от Patriot, SAMP/T.

По-друге, і це найголовніше – активний захист за допомогою західної авіації.

Розблокування неба істотно вплине на перебіг війни

Контролюючи небо, Україна передусім зможе убезпечити найбільші міста, зокрема Харків, Одесу, Запоріжжя, які фактично стоять на лінії фронту. Але не лише це.

Прибрати росіян з неба значить і захистити населення цих міст, і водночас підтримати ті частини, які перебувають на прифронтових територіях,

– наголосив Кузан.

Так, з підтримкою з повітря українські захисники зможуть відновити просування на Півдні. Наразі ж вони рухаються лише під прикриттям артилерії – на відстань близько 10–15 кілометрів.

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