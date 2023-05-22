Пріоритетна ціль: чи зможуть західні танки захиститися від російських мін та "Сонцепека"

Збройні Сили України за останні місяці отримали велику кількість важкої техніки від партнерів. Зокрема танки Leopard. Проте на полі бою їй можуть суттєво загрожувати протитанкові міни та системи типу ТОС "Сонцепек".

Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він зазначив, що ця зброя, як і будь-яка інша впливає на хід бойових дій. Проте українські військові мають засоби і способи боротьби з нею, щоб захисти важку техніку.

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Допомагають інженерні війська

Для боротьби з протитанковими мінами залучають інженерні війська. Так, ЗСУ має американську інженерну машину дистанційного розмінування аналогічну радянській самохідній реактивній установці розмінування УР-77 "Метеорит".

Американська машина має довший на 10 метрів детонаційний шнур, та ширина проходу в неї не 6 метрів, як в "Метеориті", а 8 метрів,

– підкреслив військовий експерт.

Також допомагають в розмінуванні інженерні машини розгородження. Вони з мінними тралами йдуть в єдиному броньованому порядку та стають попереду, щоб робити проходи по мінних полях.

А ще захищають від мін трали, які навішуються на бронетехніку – як на бронетранспортери, так і на танки.

Завдання мін – максимально затримати противника на мінному полі, щоб протитанкові засоби та артилерія могли боротися з цими бронеоб'єктами,

– наголосив він.

Проте якщо маються засоби подолання мінних полів, тоді затримання не відбувається та атака, не знижуючи швидкості, продовжується на бойові порядки противника.

Олег Жданов пояснив, як українські сили будуть захищати західну важку техніку: дивіться відео

Знищують усіма можливими способами

Для боротьби з такими важкими системами, як ТОС "Сонцепек", допоможе будь-яка бронетехніка з щільно закритими люками. Вони захистять від об'ємно-детонуючого вибуху.

А з ТОС "Сонцепек", яка має невелику дальність – до 6 – 10 кілометрів, якщо її виявляють, бореться артилерія та танки,

– зауважив Олег Жданов.

ТОС "Сонцепек" є пріоритетною ціллю, і як тільки цю установку вираховують українські сили, одразу намагаються знищити усіма можливими способами.

Основні переваги танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу

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