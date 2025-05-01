Ідеологічний розкол веде Захід в нову еру: лібералам треба діяти негайно

Після ворожої промови віцепрезидента США на Мюнхенській конференції та зневажливого ставлення Трампа до президента України в Овальному кабінету, навіть найнаївніші європейці були змушені зіткнутися з жорстокою реальністю: Сполучені Штати за Трампа більше не на їхньому боці.

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Ідеологічний розкол Заходу

Безперечно, непередбачуваність Дональда Трампа залишає простір для раптових політичних розворотів, особливо коли йдеться про впливових гравців, якими він відкрито захоплюється. Його нещодавня критика Владіміра Путіна свідчить про зростаюче розчарування відмовою російського президента погодитися на припинення вогню в Україні. Так само Трамп помітно дистанціювався від прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, про що свідчать його спроби залучити Іран та багатомільярдні угоди щодо чіпів штучного інтелекту з країнами Перської затоки.

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При цьому очевидно, що трансатлантичний альянс вступив у особливо складний період – гірший, ніж під час першого терміну Трампа. Примітно, що нападки Трампа не обмежуються конкретними країнами та їхніми лідерами, а поширюються на сам Європейський Союз. Президент США зневажає ЄС – наднаціональний, ліберальний проєкт, принципово несумісний з його націоналістичним світоглядом. В очах Трампа, ЄС і НАТО давно дозволили європейським країнам користуватися перевагами США.

Але розглядати трансатлантичний розкол як геополітичний – помилково. Цей розкол ідеологічний.

З одного боку є неліберальний, екстремістський проєкт, очолюваний Трампом та його союзниками в Європі;

з іншого – ті, що рішуче налаштовані зберегти ліберальну демократію, що корениться у принципах Просвітництва 18 століття, якими Захід керувався з 1945 року.

Адміністрація та прихильники Трампа пропагують ідеї – починаючи від націоналістичного популізму і закінчуючи лібертаризмом Кремнієвої долини, – які знаходять відгук у Європі. Тут теж є лідери – прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, Роберт Фіцо зі Словаччини, Джорджія Мелоні з Італії (яка, однак, пом'якшила свою риторику з моменту вступу на посаду у 2022 році) – та різні опозиційні партії, які відстоюють подібні неліберальні погляди.

Звичайно, румуни нещодавно відхилили кандидата від ультраправих Джордже Сіміона на користь його проєвропейського ліберального опонента Нікусора Дана, але політичний ландшафт Європи залишається нестабільним. Виборці в Польщі можуть незабаром обрати президента, якого підтримує ультраправа партія "Право і справедливість", а втручання Росії, зокрема у вибори в Румунії, було поширеним і добре задокументованим.

Як зазначив у січні президент Франції Еммануель Макрон – глобальний альянс ультраправих популістських сил відображає появу "реакційного інтернаціоналу".

Неліберальний табір більш скоординований

По інший бік політичного розколу Європи є лідери, які віддані захисту ліберальної демократії: Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (чия нещодавня перемога поклала край 14 рокам поспіль правління консерваторів), прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Їхні найближчі ідеологічні колеги в США – центристські республіканці та помірковані демократи.

Перші значною мірою зникли з політичної карти. Другі – залишаються дезорієнтованими, фрагментованими та без чіткого лідерства після переобрання Трампа.

У той час як ліберально-демократичний табір намагається перегрупуватися, його неліберальні супротивники виявляються набагато більш скоординованими. Роками ультраправі інтелектуали та політики по обидва боки Атлантики часто та інтенсивно обмінюються думками щодо спільних проблем, таких як імміграція та уявний моральний занепад Заходу. Французький письменник і конспіролог Рено Камю та його теорія змови "Великої заміни" отримали широку підтримку серед американських ультраправих та політиків, пов’язаних із Трампом.

Поки що зусилля щодо створення трансатлантичного "популістського інтернаціоналу" призвели лише до обмеженого прогресу, головним чином тому, що практичні інтереси цих груп часто зіштовхуються. Але це не завадило Трампу запросити на свою інавгурацію кількох відомих діячів європейського радикального правого руху, зокрема:

лідера Reform UK Найджела Фараджа,

французького ультраправого полеміста та лідера партії Reconquette Еріка Земмура,

Алісу Вайдель з партії "Альтернатива для Німеччини".

У багатьох випадках сам Трамп служить символічною фігурою, яка об'єднує ці різні рухи.

Ліберали повинні нагадати світу, для чого нам демократія

Ліберальним мислителям не вистачало стратегічної спрямованості їхніх неліберальних колег. Протягом десятиліть відносини між західними демократіями розвивалися природним чином через усталені канали та інституції, а політичні лідери підтверджували спільні демократичні цінності під час офіційних візитів.

Яскравим прикладом цього є натхненна промова колишнього президента США Джо Байдена на пляжах Нормандії з нагоди 80-ї річниці дня "Д", у якій він звеличував чесноти свободи та демократії.

З огляду на те, що ліберальні цінності лежали в основі міжнародного порядку, що очолювався Заходом, здавалося, що немає потреби в глибших роздумах чи дебатах щодо важливості демократії та прав людини. Лібералізм був схожий на воду в акваріумі: необхідний, проте невидимий для риб. Західні науковці, письменники та провідні коментатори діяли в цих межах, не ставлячи під сумнів основні припущення.

Зі зростанням влади Трампа, Орбана та інших ультраправих демагогів ці припущення більше не можна сприймати як належне. Ліберальні демократи повинні повернутися до першорядних принципів та терміново відродити діалог між поміркованими у Північній Америці та Європі.

Окрім символічних жестів та моральної підтримки, політичні лідери повинні взаємодіяти з однодумцями-інтелектуалами, журналістами та політиками, щоб сприяти взаємодії та формувати спільне демократичне бачення майбутнього.

Є багато чого обговорити: як переконати молодих виборців у незмінній цінності демократії та верховенства права над привабливістю харизматичних сильних лідерів? Як ми можемо розробити економічну політику, яка підтримує працівників, не підриваючи міжнародну торгівельну систему та не прискорюючи зміну клімату? І як ліберали повинні реагувати на імміграційний тиск?

Трансатлантичне обговорення цих питань може відіграти життєво важливу роль у відродженні ліберальних ідеалів та розробці політичних платформ, здатних захищати демократичне управління в найближчі роки.