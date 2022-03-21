Заходу час визнати, що стосовно України помилялись, – політичний експерт

Росія планувала захопити великі українські міста за кілька днів, проте її план провалився. Так же думали і країни Заходу. Тож, зараз всім час визнати, що вони помилялися щодо України.

Таку думку висловив політичний оглядач та експерт в Інституті політичної освіти Олександр Солонтай в ефірі 24 каналу.

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За його словами, триває 25 день війни, для всіх у світі вже час визнати, що всі помилялися щодо України. Всі помилялися – від Москви до Вашингтона.

"У США говорили, що Київ протримається максимум до тижня. А в Москві план провалився у перші два дні, коли наші прикордонники затримували російські колони на підступах до великих міст і давали 1 – 1,5 доби, щоб підготувалися міста", – сказав Солонтай.

Експерт додав, що план України теж провалився, адже половина країни до останнього не думала, що Росія дійсно нападе.

Тобто плани провалилися у всіх абсолютно. Пора визнати на Заході, що ви помилилися про те, що собою являє Україна,

– заявив Олександр Солонтай.

Політичний оглядач повідомив, що європейці сьогодні заявили, що вони будуть серйозно розглядати ембарго Росії.

До слова, глава Кремля, який розпочав повномасштабну війну в Україні, не хоче зустрітись із Володимиром Зеленським. Річ у тім, що Путін хоче зовсім інших перемовин, каже військовий експерт Олег Жданов. За його словами, усі дії Путіна направлені на те, щоб якомога вище підняти планку війни.

Важливо – Путін змінив стратегію війни та перейшов до "плану Б":