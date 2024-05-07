"Стараються просуватись": спецпідрозділ ГУР розповів, чи є ворог у Часовому Яру

Противник постійно докладає великих зусиль, аби захопити Часів Яр. Він регулярно гатить з авіації та артилерії по місту та навколишніх населених пунктах. У спецпідрозділі ГУР МО розповіли деталі щодо поточної ситуації.

Станом на зараз жодного російського загарбника в Часовому Яру немає. Про це повідомили у спецпідрозділі Головного управління розвідки Міністерства оборони України "KRAKEN".

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Щоденно знищують противника

Спецпідрозділ у своєму телеграм-каналі повідомив, що він вже як місяць боронить місто Часів Яр. Однак українські бійці дають гідну відсіч ворогу, який щодуху намагається захопити цей населений пункт.

Бійці героїчно тримають оборону, щоденно знищують численного противника, палять ворожу броньовану техніку і беруть полонених. Ворог намагається просуватися з різних напрямків, проте завдяки злагодженій роботі підрозділу, жодного окупанта в місті наразі немає,

– йдеться у повідомленні.

Там додали, що за цей час місто Часів Яр стало одним з символів відваги та стійкості української армії.

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