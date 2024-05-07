"Стараються просуватись": спецпідрозділ ГУР розповів, чи є ворог у Часовому Яру
Джерело:Спецпідрозділ "KRAKEN"
Противник постійно докладає великих зусиль, аби захопити Часів Яр. Він регулярно гатить з авіації та артилерії по місту та навколишніх населених пунктах. У спецпідрозділі ГУР МО розповіли деталі щодо поточної ситуації.
Станом на зараз жодного російського загарбника в Часовому Яру немає. Про це повідомили у спецпідрозділі Головного управління розвідки Міністерства оборони України "KRAKEN".
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Щоденно знищують противника
Спецпідрозділ у своєму телеграм-каналі повідомив, що він вже як місяць боронить місто Часів Яр. Однак українські бійці дають гідну відсіч ворогу, який щодуху намагається захопити цей населений пункт.
Бійці героїчно тримають оборону, щоденно знищують численного противника, палять ворожу броньовану техніку і беруть полонених. Ворог намагається просуватися з різних напрямків, проте завдяки злагодженій роботі підрозділу, жодного окупанта в місті наразі немає,
– йдеться у повідомленні.
Там додали, що за цей час місто Часів Яр стало одним з символів відваги та стійкості української армії.
Поточна ситуація біля Часового Яру: останні новини
- Захоплення Часового Яру має велике значення для росіян. Це стратегічно важливе місто і його окупація дозволить ворогу контролювати пагорб, з якого можна атакувати інші міста, що створюють основу східної оборони України.
- Росіяни, щоб захопити Часів Яр, намагаються обійти його з флангів. Для цього ворог прагне рухатись через населені пункти Богданівка та Іванівське. У такий спосіб він хоче взяти Часів Яр "в лещата".
- Крім того, противник на цій ділянці фронту завершує перегрупування, а поблизу Білогорівки зосереджує додаткові штурмові групи. В Часовому Яру та у всій Часовоярській громаді залишається 682 особи. Ворог штурмує місто, йде велика боротьба за контроль логістичних маршрутів.
- В Інституті вивчення війни повідомили, що на напрямку Бахмут – Часів Яр росіяни здійснили більше атак, ніж біля Авдіївки. Місто може стати плацдармом для російських військ для початку наступальних дій на Дружківку та Костянтинівку, що утворюють пояс фортець чотирьох великих міст Донецької області.
- Зокрема, раніше офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков упевнений, що росіяни не зможуть захопити місто Часів Яр до сакральної для них дати 9 травня.