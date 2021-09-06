Захопили резиденцію повстанців: таліби оголосили про повний контроль над Панджшером

6 вересня 2021 , 11:17
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Джерело:

Associated Press

Терористи "Талібану" заявили, що взяли під контроль провінцію Паднжшер, де Фронт національного спротиву намагався відстояти владу. Тисячі бойовиків впродовж ночі захопили 8 з 10 районів.

З відповідною заявою про захоплення виступив офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід. Однак правдивість поширених фото талібів перед воротами резиденції губернатора провінції наразі не підтвердили. 

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За словами Муджахіда, у Панджшері вбили багато "повстанців", а чимало з них утекли. Він додав, що завдяки цій перемозі талібів війна в Афганістані начебто завершилася, й тепер афганці житимуть у мирній країні.

За даними очевидців, десятки родин втекли у гори перед прибуттям талібів.

Захоплення провінції заперечують

Варто зауважити, що представник Фронту національного спротиву Афганістану заперечив взяття провінції під контроль "Талібану". 

Це неправда, "Талібан" не захопив Панджшер. Я спростовую заяву "Талібану",
– зазначив представник руху спротиву Алі Майсам.

Довідка. Провінція Панджшер була центром спротиву в роки радянської окупації та в період попереднього правління "Талібану" (1996 – 2001 роки).

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Таліби оголосили про повний контроль над Панджшером: дивіться відео

Що цьому передувало

  • Терористи "Талібану" 15 серпня захопили владу в Афганістані. Однак вони не контролювали провінцію Панджшер.
  • Там утворився Фронт національного опору. Його очолив Ахмад Масуд.
  • На початку вересня таліби оголосили про захоплення Панджшеру. Однак згодом представники місцевого руху спротиву заявили, що це було спланованою дезінформацією.
  • У Кабулі 4 вересня таліби влаштували стрілянину. Так вони святкували начебто "перемогу" над непідконтрольною провінцією Панджшер.
Автор: Тетяна Кійовська