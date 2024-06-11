Чи справді окупанти захопили село Іванівське: в ОСУВ "Хортиця" відповіли

Аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що напередодні російські війська у понеділок захопили село Іванівське на Донеччині, що біля Часового Яру. В ОСУВ "Хортиця" пояснили, чи правда це.

Як з'ясувалося, насправді окупаційна армія не захопила населений пункт Іванівське Донецької області. Попередню інформацію від DeepState спростував речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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Окупанти не захопили Іванівське

За його словами, російські загарбники й досі не захопили село Іванівське біля Часового Яру в Донецькій області. Станом на цю хвилину населений пункт під контролем Збройних Сил України.

Щодо Іванівського можу сказати таке: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку,

– заявив Назар Волошин.

Зокрема, він наголосив, що росіяни й досі не полишають спроб штурмувати та завдавати ударів по цьому населеному пункту з усіх видів озброєння.

Зауважимо, що впродовж минулого тижня бої тривали на околицях та в самому місті, а також в районах сіл Калинівка, Іванівське та Кліщіївка. У жодному з них просування ворога не зафіксовано.

Нагадаємо, що напередодні російські пропагандисти розповсюдили відео, де нібито зайшли на територію біля крайніх будинків у районі Часового Яру. Однак ця інформація абсолютно не відповідає дійсності.

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