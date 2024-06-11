Чи справді окупанти захопили село Іванівське: в ОСУВ "Хортиця" відповіли
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що напередодні російські війська у понеділок захопили село Іванівське на Донеччині, що біля Часового Яру. В ОСУВ "Хортиця" пояснили, чи правда це.
Як з'ясувалося, насправді окупаційна армія не захопила населений пункт Іванівське Донецької області. Попередню інформацію від DeepState спростував речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
Дивіться також Росіяни особливо активні на Лиманському та Покровському напрямках: карта бойових дій 11 червня
Окупанти не захопили Іванівське
За його словами, російські загарбники й досі не захопили село Іванівське біля Часового Яру в Донецькій області. Станом на цю хвилину населений пункт під контролем Збройних Сил України.
Щодо Іванівського можу сказати таке: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку,
– заявив Назар Волошин.
Зокрема, він наголосив, що росіяни й досі не полишають спроб штурмувати та завдавати ударів по цьому населеному пункту з усіх видів озброєння.
Зауважимо, що впродовж минулого тижня бої тривали на околицях та в самому місті, а також в районах сіл Калинівка, Іванівське та Кліщіївка. У жодному з них просування ворога не зафіксовано.
Нагадаємо, що напередодні російські пропагандисти розповсюдили відео, де нібито зайшли на територію біля крайніх будинків у районі Часового Яру. Однак ця інформація абсолютно не відповідає дійсності.
Яка ситуація у Донецькій області: головне
- На Лиманському напрямку ЗСУ відбивали 8 атак окупантів. Росіяни зосереджують свої зусилля неподалік Тернів. Там уже відбито 1 штурм, ще 3 бойових зіткнення продовжуються. Також тривають бойові дії поблизу Дружелюбівки, Невського та Григорівки.
- На Краматорському напрямку з початку поточної доби зафіксовано 3 штурми противника. Один із них поблизу Часового Яру відбито, але бойові зіткнення ще тривають в районах Кліщіївки та Андріївки.
- На Покровському напрямку українська армія не допускає просування російських військ вглиб нашої території. Росія намагається прорвати нашу оборону поблизу Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Яснобродівки. Зараз триває 7 боєзіткнень.
- На Курахівському напрямку російська армія 2 рази розпочинала штурмові дії. Біля Парасковіївки ЗСУ атаку успішно відбили. Наразі триває бій поблизу Красногорівки.