Захопили техніку і важливі документи: Дніпровський батальйон знищив окупантів з Дагестану

Українські захисники розправилися із ще одним підрозділом російської армії, який нещодавно перекинули з Дагестану. Повідомляється, що в ході бою теробороні вдалося вилучити документи окупантів.

Про це розповіли бійці Дніпровського окремого батальйону територіальної оборони.

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В ході бою вдалося ліквідувати путінських найманців та захопити деякі документи. Наразі триває їх розгляд.

Група окупантів була знищена, а їхня техніка і важлива документація – захоплені,

– розповіли захисники.

Вилучена техніка та документи / Фото фейсбук Територіальна оборона ЗС України

Крім того, тероборона "демілітаризувала" танк загарбників. Відтак ворожі запаси техніки збідніли на ще одну одиницю.

Так буде з кожним ворогом,

– додали в теробороні, коментуючи ліквідацію дагестанського підрозділу.

До речі, Дагестан займає перше місце за кількістю загиблих солдатів. Саме звідси Росія масово посилає "гарматне м'ясо". Таку інформацію оприлюднив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, зазначивши, що реальні масштаби втрат по республіці невідомі.

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