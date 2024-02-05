Сергій Наєв назвав чотири дії ЗСУ, які завадили росіянам захопити Київ "за три дні"

Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, як ЗСУ не дали "взяти Київ за три дні". Що допомогло зупинити росіян – читайте на 24 Каналі.

За словами Наєва, Україна чекає на літаки F-16 та ракети, які можуть вражати цілі на 300 – 500 кілометрів. Цю техніку можуть надати вже в наступних пакетах допомоги.

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Що завадило росіянам швидко захопити столицю та всю Україну

Командування Об'єднаних сил установило дату і час можливого вторгнення на територію України. Завдяки цьому Сили оборони своєчасно були готові відбити агресію. А ще вдалося мінімізувати втрати в особовому складі, військовій техніці та підготуватися до відсічі збройної агресії. Також Сили оборони оперативно розгорнули, щоб вони могли відбити збройну агресію Росію.

По-третє, було зупинено просування противника на Одесу. Завдяки цим діям Україна зберегла вихід до Чорного моря, а ворогові не вдалося окупувати більшу частину Миколаївської та Одеської областей. По-четверте, не було допущено оточення угруповання Об'єднаних сил на Сході. І останнє – створено умови для звільнення Харківщини,

– перелічив Сергій Наєв успіхи війська у 2022 році.

Як змінилися ЗСУ за два роки війни

"Враховуючи перевагу Росії у повітрі та на полі бою, було відкориговано формат ведення бою та здійснено відхід від агресивної контрнаступальної тактики до тактики виснаження російських сил артилерією й ракетами дальнього радіуса дії, знищення логістики та резервів ворога в тилу. Зроблено акцент на веденні бою, підкріпленому потужною підтримкою артилерії, збереженні військ і техніки для подальшого великого наступу", – пояснив командувач.

Що змінилося в Збройних силах із 2022 року:

наш арсенал поповнився сучасним озброєнням – від дронів до передових систем ППО;

змінився підхід до планування операцій: їх ретельно готують, щоб воїни були максимально ефективні та зазнали найменших втрат;

протиповітряна оборона опановує найсучасніші зразки озброєння та застосовує мобільні вогневі групи;

ЗСУ широко використовують дрони та новітні автоматизовані системи управління, тож важка техніка на фронті з'являється рідше;

більшої ваги набули системи радіоелектронної протидії, придушування засобів розвідки й ураження противника, організації маскувальних заходів та ретельного планування власних дій.

Інші заяви Наєва

Він пояснив, яка наразі ситуація з діяльністю російських ДРГ у прикордонних областях, а також куди окупанти намагаються зайти найчастіше.