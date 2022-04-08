Захоплене росіянами рятувальне судно "Сапфір" знову під контролем України

Рятувальне судно "Cапфір" повернулося під контроль України. Російські загарбники захопили його 26 лютого під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний.

У Міністерстві інфраструктури зазначили, що 8 квітня пошуково-рятувальне судно "Cапфір" нарешті повернулося під контроль України.

Читайте також Україна націоналізує російські кораблі, які перебувають на ремонті в Ізмаїлі

Судно "Сапфір" повернулося під контроль України

Зараз судно буксирують на рейд румунського порту Суліна. Це результат спільних зусиль вищого керівництва нашої країни, Міністерства інфраструктури, КП "МПРС" та Міжнародної Морської Організації.

Буксирування судна з місця передачі до територіальних вод України здійснив буксир "Авант" під прапором України.

Усіх 19 членів екіпажу рятувального судна звільнили з російського полону ще 25 березня – у межах першого обміну полоненими.

Захоплення росіянами українських суден: що відомо

Рятувальне судно "Сапфір" є єдиним українським цивільним спеціалізованим судном, яке перебуває в постійній пошуково-рятувальній готовності. Воно здатне виконувати відповідні завдання у відкритому морі. Йдеться не лише про пошук та порятунок людей, а й про аварійне буксирування та пожежогасіння.З моменту повномасштабного наступу Росії рятувальний буксир брав участь у рятувальних операціях на Чорному морі. Зокрема за участі "Сапфіра" ліквідували пожежу на борту танкера Millenial Spiri (прапор Молдови), яка виникла в результаті ракетного обстрілу росіянами.

Цивільне рятувальне судно "Сапфір" загарбники захопили 26 лютого під час виконання ним гуманітарної місії в районі острова Зміїний.

Загалом з початку активної фази війни агресор захопив 3 українські судна – "Сапфір", "Афіна" й "Принцеса Ніколь". Захоплення військовими кораблями країни-окупанта цивільних суден є прямим порушенням норм Міжнародного морського права та Міжнародної конвенції з безпеки мореплавства.

Пригадайте – пожежа російських кораблів у Бердянську: дивіться відео