Путін уже без цього не може: опозиціонер пояснив попередження "Медузи" про "захоплення Харкова"

Останніми днями Харків особливо жорстко обстрілюють росіяни. Внаслідок ракетних ударів у місті проблеми з постачанням електроенергії та води. Водночас видання "Медуза" припустило, що Владімір Путін планує закінчити так зване "СВО" захопленням саме Харкова.

Геннадій Гудков, російський опозиційний політик, сказав 24 Каналу, що очільнику Кремля потрібен хоч якийсь успіх на тлі поразок Росії, нездатності діяти та усіх подій, що відбуваються. Водночас зараз Росія не будує стратегічних планів. Горизонт планування ворога – 2 – 3 місяці.

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Потрібна нова війна

Путін перебуває наразі в такій ситуації, коли не може закінчити війну, тому що тоді почнуться серйозні випробування для його режиму.

Путіну потрібна війна. Її припинення буде серйозним викликом для очільника Кремля, його рейтингу, підтримки серед росіян. Тому він буде використовувати воєнні конфлікти. Путін без цього не може утримати свою владу. Як наркоманам постійно потрібні наркотики, так само йому необхідна війна,

– наголосив російський опозиційний політик.

Імовірно він не хоче закінчити війну захопленням Харкова, зараз для нього важливіше перманентна війна. Економічна та фінансова ситуація в Росії дозволяє йому вести її достатньо тривалий час.

"Він прагне досягти якихось успіхів, прориву міжнародної ізоляції та оголосити про свою перемогу. Проте не надовго, тому що потім йому буде потрібна нова війна", – зауважив Гудков.

Хоче утримати, що захопив

Наразі, за інформацією американського Інституту вивчення війни, Росія формує нові резерви, але не для наступу, а для того, щоб утримувати фронт.

Найперше завдання Путіна, на думку опозиціонера, утримати те, що він захопив, та змусити Україну піти на перемовини. Друге завдання, якщо є можливість щось ще захопити, щоб досягти якогось морально-психологічного успіху, зробити це.

"Також Путін може ще мобілізувати 300 тисяч осіб, навчити їх та кинути на фронт. Якщо цих сил вистачить для наступальних операцій, росіяни підуть у наступ. Якщо ж розумітимуть, що сил недостатньо, а Україна отримає необхідне озброєння для того, щоб ліквідувати нову російську армію, то Путін відмовиться від наступу", – відзначив Геннадій Гудков.

Чи можливий наступ росіян на Харків: що відомо

В американському Інституті вивчення війни з посиланням на російські офіційні особи стверджують, що Росія готує збільшити своє військо, щоб спробувати здійснити наступальну операцію на Харків.

Зокрема мобілізовані весняного призову та резервісти буцімто відправляться на південний кордон Росії. Вони можуть там перебувати для вивільнення досвідченіших військових, які імовірно наступатимуть на Харків.

У ISW повідомляють, що росіянам потрібно додаткове військо чисельністю 300 тисяч, щоб розпочати операцію з оточення Харкова.

Водночас ISW не спостерігає ознак того, що росіяни готуються до наступу на Харків.

Проте боєць ЗСУ та політолог Тарас Березовець вважає "вкиди" росіян про нібито "наступ на Харків" – фейк. Ворог, на його думку, робить це навмисне, щоб "зламати дух і супротив" харків’ян і українських сил оборони. Він вважає, що це є "інформаційною спецоперацією".