Захоплення Харкова неможливе, тому росіяни знищують його артилерією, – Генштаб

13 квітня 2022 , 19:38
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російські військові продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури у Харківській області. Водночас окупантам не вдається захопити Харків, тому вони намагаються знищити місто з допомогою артилерії.

Ворог частково блокує Харків

Відповідну інформацію повідомили у Генштабі ЗСУ. Російський агресор продовжує частково блокувати Харків.

До речі Підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували Харківщину

За інформацією Генштабу, окупанти не можуть захопити місто. Тому росіяни знищують інфраструктуру Харкова, використовуючи артилерію.

На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом Харкова. У зв'язку з неможливістю його захоплення, збройні сили Російської Федерації продовжують артилерією знищувати інфраструктуру міста,
– йдеться у повідомленні Генштабу.

Останні новини з Харківщини

Дізнайтесь більше – Окупанти гатили по Харкову: яка ситуація після потужних обстрілів: дивіться відео

 

Автор: Михайло Гема