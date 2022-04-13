Захоплення Харкова неможливе, тому росіяни знищують його артилерією, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські військові продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури у Харківській області. Водночас окупантам не вдається захопити Харків, тому вони намагаються знищити місто з допомогою артилерії.
Ворог частково блокує Харків
Відповідну інформацію повідомили у Генштабі ЗСУ. Російський агресор продовжує частково блокувати Харків.
До речі Підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували Харківщину
За інформацією Генштабу, окупанти не можуть захопити місто. Тому росіяни знищують інфраструктуру Харкова, використовуючи артилерію.
На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом Харкова. У зв'язку з неможливістю його захоплення, збройні сили Російської Федерації продовжують артилерією знищувати інфраструктуру міста,
– йдеться у повідомленні Генштабу.
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- 12-го квітня російські військові завдали близько 53 ударів з артилерії та РСЗВ.
- Унаслідок обстрілів загинуло 4 людини та ще 17 отримали поранення.
- Попри обстріли ЗСУ тримають оборону Харкова та області. У наших захисників є успіхи на Дергачівському та Роганському напрямках.
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