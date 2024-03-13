ЗСУ спростували заяви Росії про захоплення селища Невельське біля Авдіївки

Росіяни заявили, що окупували селище Невельське на Авдіївському напрямку. Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій спростував ці заяви та назвав інформацію фейком.

За словами Лиховія, українські військові продовжують утримувати селище, а інформація росіян є фейком.

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Український аналітичний OSINT-канал DeepState також повідомив, що інформація окупантів не відповідає дійсності. Водночас, за словами аналітиків, "ситуація повільно погіршується, ворог проводить штурмові дії південніше села".

Станом на кінець доби 12 березня населений пункт залишається під контролем Сил оборони. Відразу хочемо розвіяти сумніви... З огляду на те, що ця інформація є передчасним повідомленням про успіх, то командування росіян залучить додаткові сили, чим посилить тиск, для виправлення своєї брехні,

– йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що напередодні російське міноборони заявило про те, що нібито їхнім військовим вдалося захопити Невельське.

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