Майбутнє Путіна уже визначене: у Кремлі набирають обертів незворотні процеси

Західні розвідки вбачають ознаки того, що в Росії може спалахнути бунт. Звісно ж, Путін ще більше занепокоївся, що на нього можуть вчинити замах. Тим паче, що в Росії зростає кількість незадоволених владою.

На тлі цього очільник Кремля навіть натякнув на можливе завершення війни проти України, однак насправді не все так просто. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали процеси, які відбуваються в Росії, та розкрили їхні причини.

Які цікаві процеси активізувались у Кремлі?

Засновник спільноти Resurgram Дмитро Корнієнко зазначив, що серед російської еліти є групи впливу, які незадоволені ізоляцією Путіна від зовнішнього світу. Адже глава Кремля є уособленням умовного суспільного договору кланів, олігархічних груп, силовиків, який містить певні правила поведінки в наявній системі.

Російський диктатор, маючи практично необмежену владу, все ж мусить дотримуватися цього договору, зберігаючи необхідний баланс.

Натомість Путін закривається на кілька тижнів у бункері в Краснодарському краї та не з'являється на публіці. І навіть близькому оточенню глави Кремля, перш ніж до нього потрапити, потрібно пройти щонайменше 3 – 4 дні перевірки.

Тим паче, зауважив він, що Федеральна служба охорони (ФСО) заборонила Путіну та його оточенню користуватися пристроями, які мають доступ до інтернету.

Фактично ФСО вже контролює Путіна: визначає, хто може підійти до нього, хто може передати інформацію. Виникає конфлікт через те, що немає центру, який забезпечує виконання правил,

– сказав Корнієнко.

Водночас є групи впливу, наприклад, перший заступник голови адміністрації російського диктатора Сергія Кірієнка, який через свого сина намагається заблокувати інтернет у Росії та отримати унікальне право контролювати медіаполе.

Тобто баланс порушується. Чим менше стає ресурсів у Кремлі – тим більше йде перерозподіл. Тому що зараз відбувається цікава тенденція – найбагатші люди з оточення Путіна стають ще заможнішими, попри кризу в Кремлі,

– заявив аналітик.

Але, наголосив він, відбувається це не завдяки економіці: у менш лояльних до режиму просто відбирають активи та за безцінь перепродають певним олігархам.

Однак, додав Корнієнко, брак інформації не дає визначити, з якою швидкістю відбуваються такі процеси в Росії. На такі тенденції вказує й нинішня поведінка Кремля, зокрема, зміна риторики Путіна щодо Володимира Зеленського.

До речі! Кремль почав уникати заяв про "нелегітимність" української влади та закликів до її силової заміни. Натомість під час спілкування на Красній площі 9 травня Путін несподівано назвав президента України "пан Зеленський". Звісно ж, це спричинило хвилю обговорень, що ж стало причиною зміни тональності.

Чому у Путіна немає майбутнього?

Політтехнолог Юрій Подорожній вважає, що Росія перетворюється на таку собі більшу версію КНДР. Наступним кроком Кремля стане закриття країни та перетворення її на тоталітарну. І це відбудеться вже не за Путіна.

Путін уже відпрацьований матеріал. Думаю, це розуміють і в Росії, і в інших країнах,

– сказав Подорожній.

На його думку, той, хто опиниться при владі після Путіна, буде радикальнішим. Він муситиме зробити вибір: або зберегти Росію в нинішній території, або припинити її існування, спричинивши великий розпад.

Такого сценарію, зауважив він, не хоче допускати Вашингтон, побоюючись появи 10 – 20 маленьких держав, які матимуть ядерну зброю. Проте Пекін буде дуже радий цьому. Він продовжуватиме технологічно тримати "у своїх лещатах" ті країни, які виникнуть після розвалу Росії.

Хто може усунути Путіна?

Юрій Подорожній зауважив, що головне питання нині полягає у тому, чи потрібен Путін системі. Адже він уже не має влади над багатьма процесами, що відбуваються в Росії.

Якби Путін контролював ситуацію, то не допустив би, щоб Росія дійшла нинішньої межі. Тому говорити про його майбутнє вже можна цілком предметно. Адже суттєво зросли впливи військових, ВПК та ФСБ, яка контролювала владу і контролюватиме надалі. Саме вони визначатимуть, хто стане наступним президентом Росії,

– заявив політтехнолог.

Водночас є чимало сценаріїв, як російська еліта може позбутися глави Кремля. З диктатором може щось трапитися під час чергової операції або станеться серцевий напад. До того ж останні появи диктатора не викликають сумнівів, що з його фізичним станом не все гаразд.

Також, додав Подорожній, можлива смерть унаслідок "нещасного випадку", як свого часу сталося з Євгенієм Пригожиним.

Довідка. Лідер ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин загинув 23 серпня 2023 року – його приватний літак розбився у Тверській області. За однією з версій, авіакатастрофу міг спричинити обстріл літака із землі. Буквально за 2 місяці до того Пригожин наважився вчинити бунт. Заколот розпочався 23 червня, вагнерівці навіть встигли захопити Ростов-на-Дону і попрямували у напрямку Москви. Проте ввечері 24 червня бунт закінчився.

Після хвилі вбивств російських військових керівників Володимир Путін посилив заходи власної безпеки. Також у російського диктатора зросла тривожність через можливий заколот.

У зв'язку із цим відвідувачам Путіна посилили перевірки, а його оточенню заборонили користуватися телефонами з інтернет-з'єднанням. Кухарі, охоронці та фотографи, які працюють поряд із російським диктатором, більше не можуть їздити в громадському транспорті.

Тим часом європейська розвідка назвала ім'я людини, яка може готувати переворот у Росії. Загрозою для Путіна нібито є колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу.