Захоплення заручників у лікарні на Київщині: російському військовому повідомили про підозру

Російському військовому повідомили про підозру. Під час окупації Київщини він захопив заручників у лікарні в Бучі.

Підозру у порушенні законів та звичаїв війни загарбнику оголосили заочно. Окупант служив у 656-му полку оперативного призначення – військової частини № 6720 військ російської нацгвардії.

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Захопив у заручники мирних жителів

Слідство встановило, що підозрюваний брав участь в окупації Бучі. Він разом з іншими російськими військовими на бойових машинах десанту та іншій військовій техніці приїхав до адмінбудівлі Ірпінської центральної міської лікарні, яка розташована у Бучі.

За наказом загарбника, щоб залякати працівників і пацієнтів лікарні, окупанти направили великокаліберні кулемети на будівлю медзакладу. Разом з озброєними співслужбовцями росіянин зайшов до приміщення, заблокував входи і виходи до будівлі.

Окупанти взяли в заручники людей в лікарні. Їм погрожували зброєю. Підозрюваний під дулом пістолета примушував одного із співробітників обійняти посаду міського голови окупованої Бучі.

Тепер триває досудове розслідування.

Інші підозри російським окупантам

Наприкінці травня прокуратура заочно оголосила підозру російському окупанту, що коїв воєнні злочини у селі Ягідне на Чернігівщині. Його звинувачують у смерті 10 цивільних, які загинули у підвалі місцевої школи. Загарбник насильно утримував їх у нелюдських умовах.

5 травня ще двом військовослужбовцям з Росії заочно оголосили підозру за звірства у Бучанському районі. У березні, перебуваючи у селі Бузова, вони жорстоко поводилися з мирним населенням, серед яких жінки та діти.

Іншим двох окупантів підозрюють через жорстоке поводження з цивільними та сексуальне насилля над неповнолітньою. Загарбники знущались із мирних жителів Чернігівської області. Один з них неодноразово намагався зґвалтувати 16-річну дівчину, застосовуючи до неї фізичне та психологічне насильство.

В кінці квітня поліція оголосила підозру псевдоочільниці Мелітополя Галині Данильченко за колабораціонізм. Жінку чекатиме суворе покарання.

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