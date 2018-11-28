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      Захоплення Ocean Plaza у Києві: радикали запалили всередині димові шашки, людей евакуюють

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      Радикали захопили ТРЦ Ocean Plaza
      Радикали захопили ТРЦ Ocean Plaza / Соцмережі

      У середу, 28 листопада, члени молодіжного крила ВО "Свобода" "Сокіл" захопили у Києві торговельний центр Ocean Plaza. Попри заяви не перешкоджати діяльності працівників ТРЦ, радикали підпалили всередині димові шашки.

      Відвідувачів Ocean Plaza довелось евакуювати, повідомила адміністрація центру. 

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      Під час акції радикали також захопили робочі місця адміністраторів інформаційної стійки.

      "Незважаючи на те, що під час акції учасники заявляли, що не перешкоджають діяльності орендарів, не несуть загрози здоров'ю та життю відвідувачів і співробітників ТРЦ, о 18:00 в приміщенні ТРЦ було знову підпалено димові шашки, зараз проводиться евакуація", – зазначили у повідомленні. 

      Ситуацію намагаються врегулювати служба безпеки ТРЦ спільно із співробітниками поліції.

      Як надалі функціонуватиме торговельний центр – поки не зазначають. 

      Нагадаємо, у Києві 28 листопада близько 200 активістів націоналістичної організації "Сокіл" зайшли в будівлю Ocean Plaza на вулиці Антоновича і заявили, що беруть торгово розважальний центр під свій контроль. Організація вимагає закрити торговий центр, тому що, за їхніми словами, він належить російським бізнесменам.

      Теги: Новини Києва ВО "Свобода" Бізнес
      Джерело: 24 Канал
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